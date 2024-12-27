Винисиус — лучший футболист года по версии Globe Soccer

1735321595

сегодня, 20:46

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии был признан лучшим игроком 2024 года на церемонии Globe Soccer Awards, проходящей в Дубае.

Претендентами на приз также были: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Виктор Дьёкереш (Швеция, «Спортинг»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Харри Кейн (Англия, «Бавария»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»), Адемола Лукмен (Нигерия, «Аталанта»), Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Коул Палмер (Англия, «Челси»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Криштиану Роналду (Португалия, «Аль‑Наср»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Сегодня Винисиус также получил награду лучшему нападающему года.