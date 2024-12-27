Роналду стал обладателем награды лучшему бомбардиру всех времён

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времён на церемонии Globe Soccer Awards, которая проходит в Дубае.
На данный момент у футболиста 916 голов за карьеру.
Также форвард сегодня получил ещё одну награду.
Но есть ещё один человек. Артур Фриденрайх. Счатается , что он забил более 1300-т мячей, но сейчас проверить это невозможно не только сам факт такого количества мячей, но и сколько из них было официальных. Избавились от записей при чистке архивов в клубе.
Так что, спорно по Криштиану.
Но есть ещё один человек. Артур Фриденрайх. Счатается , что он забил более 1300-т мячей, но сейчас проверить это невозможно не только сам факт такого количества мячей, но и сколько из них было официальных. Избавились от записей при чистке архивов в клубе.
Так что, спорно по Криштиану.