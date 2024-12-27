Роналду стал обладателем награды лучшему бомбардиру всех времён

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сегодня, 20:37

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии признан лучшим бомбардиром всех времён на церемонии Globe Soccer Awards, которая проходит в Дубае.

На данный момент у футболиста 916 голов за карьеру.

Также форвард сегодня получил ещё одну награду.