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Роналду стал обладателем награды лучшему бомбардиру всех времён

сегодня, 20:37

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времён на церемонии Globe Soccer Awards, которая проходит в Дубае.

На данный момент у футболиста 916 голов за карьеру.

Также форвард сегодня получил ещё одну награду.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:58
Добрый вечер!!!
Согласен. Я в шутку сказал.))) Конечно переживет.
HeavenCanWait
HeavenCanWait
сегодня в 21:45
Уже незнают чем награждать, как же это нелепо наблюдать.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:43
Приветствую!Думаю он переживет это спокойно и истерик какие иногда бывают у Рона мы не увидим! Уверен!Отношусь к обоим нейтрально и уважаю за их уникальность!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:36
Роналду лучший бомбардир, это признано официально - до заветной тысячи осталось забить всего восемьдесят четыре гола. Интересно, сколько матчей понадобится Криштиану чтобы достичь поставленной цели? А он её добьётся обязательно.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 21:18
Пеле, Ромарио? Да, они считали и мячи и в неофициальных матчах, но тогда они котировались куда круче недавно х товарищеских игр современности. Да и когда товарищеские игры заменили Лигой Наций, голы в этом турнире Роналду учитываются - что за двойные стандарты? Не считайте их тогда, товарищеские игры.
Но есть ещё один человек. Артур Фриденрайх. Счатается , что он забил более 1300-т мячей, но сейчас проверить это невозможно не только сам факт такого количества мячей, но и сколько из них было официальных. Избавились от записей при чистке архивов в клубе.
Так что, спорно по Криштиану.
Capral
Capral
сегодня в 21:10
Как пистон это переживёт...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:08, ред.
Выдающийся гол - мейстер. ( мастер гола ). Штучный товар, уникальный. Ни в одном бутике не найдёшь. Даже днём с огнём.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 21:01
Бедный.. Из проруби да в "князи".. 🤭
lotsman
lotsman
сегодня в 20:59
Естественно лучший бомбардир, поскольку у него больше всех забитых голов.
bxnwb6fw8cf8
bxnwb6fw8cf8
сегодня в 20:40
Пусть искупается в славе, пока Месси стоит в сторонке.
Гость
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