Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему рассчитывает вернуться к тренерской работе.
52-летний француз в настоящее время живёт в Мадриде. Он покинул «Реал» летом 2021 года и с тех пор так и не возвращался к деятельности рулевого.
Зидан продолжает ждать подходящего предложения. Он готов взяться за амбициозный проект, соответствующий его репутации.
Ранее сообщалось, что Зидану интересны только две тренерские вакансии – в мадридском «Реале» и сборной Франции.
" ....тчк Зидану, тчк ...Отвечаем...тчк Не дождёшься ...ткч !!! "
https://youtu.be/vK6Iy3DY3aU?si=TtCfCjFwLwh-3_ZF
" ....тчк Зидану, тчк ...Отвечаем...тчк Не дождёшься ...ткч !!! "