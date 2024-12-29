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Зидан по-прежнему рассчитывает вернуться к тренерской работе

вчера, 12:22

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему рассчитывает вернуться к тренерской работе.

52-летний француз в настоящее время живёт в Мадриде. Он покинул «Реал» летом 2021 года и с тех пор так и не возвращался к деятельности рулевого.

Зидан продолжает ждать подходящего предложения. Он готов взяться за амбициозный проект, соответствующий его репутации.

Ранее сообщалось, что Зидану интересны только две тренерские вакансии – в мадридском «Реале» и сборной Франции.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 16:42
Раз из Мадрида не уехал, значит надеется, что в Реал когда-нибудь снова покличут.
shur
shur
вчера в 13:11
...Дешам и Анчелотти поздравили Зидана с Наступающим !...
" ....тчк Зидану, тчк ...Отвечаем...тчк Не дождёшься ...ткч !!! "
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:03
А не слишком ли затянулся перерыв в работе. Или что, Зидан рассматривает предложения только Реала? Вроде бы несколько топ-клубов ему предложения делали и сборные некоторые ему безуспешно предлагали работу...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:44, ред.
    drug01
    drug01
    вчера в 12:37
    Может Реал???
    Гость
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