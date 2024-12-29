Зидан по-прежнему рассчитывает вернуться к тренерской работе

1735464168

вчера, 12:22

Бывший наставник мадридского «Реала» по-прежнему рассчитывает вернуться к тренерской работе.

52-летний француз в настоящее время живёт в Мадриде. Он покинул «Реал» летом 2021 года и с тех пор так и не возвращался к деятельности рулевого.

Зидан продолжает ждать подходящего предложения. Он готов взяться за амбициозный проект, соответствующий его репутации.

Ранее сообщалось, что Зидану интересны только две тренерские вакансии – в мадридском «Реале» и сборной Франции.