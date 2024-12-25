Черчесов: «Меня не смущают слухи об отставке из сборной Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал слухи о том, что он может быть отправлен в отставку.

Меня уже давно ничего не удивляют. Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы. А, во-вторых, подобную информацию должна опровергать — или подтверждать — Казахстанская федерация футбола. Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной — Станислав Черчесов. Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира-2026. В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации.