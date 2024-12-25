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Черчесов: «Меня не смущают слухи об отставке из сборной Казахстана»

сегодня, 17:05

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о том, что он может быть отправлен в отставку.

Меня уже давно ничего не удивляют. Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы. А, во-вторых, подобную информацию должна опровергать — или подтверждать — Казахстанская федерация футбола. Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной — Станислав Черчесов. Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира-2026. В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:52
Во-первых, я вас приветствую.
А, во-вторых, не возможной отставки, а возможному стратегическому оставлению поста главного тренера сборной Казахстана.
Слово «отставка» мы убираем из своего лексикона
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:48
Ещё бы усы смущался с золотым парашютом...
gkkacc67w7kn
gkkacc67w7kn
сегодня в 17:35
Стас в своем стиле, непробиваемый
Comentarios
Comentarios
сегодня в 17:11
А результата нет ..
yfa8ckxkgc79
yfa8ckxkgc79
сегодня в 17:06
Черчесов, как всегда, спокоен и профессионален. Его уверенность и опыт помогут сборной Казахстана добиться успеха в отборе к чемпионату мира.
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