Зидан отказывается от предложений о работе ради «Реала» и сборной Франции

Зинедин Зидан готов возобновить тренерскую карьеру только ради «Реала» или сборной Франции.
Предложения от ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Баварии» не заинтересовали специалиста.
Со «сливочными» Зидан работал с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021 год.
тренеровочной работы нет,нет необходимых стрессов от побед и поражений,к чему это приведёт,надеюсь "незаменимый" Зизу догадывается!!! Одно Он точно знает, что так или иначе Реал
ему обязан,простите заслуги прошлые ещё никто не отменял!
тренеровочной работы нет,нет необходимых стрессов от побед и поражений,к чему это приведёт,надеюсь "незаменимый" Зизу догадывается!!! Одно Он точно знает, что так или иначе Реал
ему обязан,простите заслуги прошлые ещё никто не отменял!