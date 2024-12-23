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Зидан отказывается от предложений о работе ради «Реала» и сборной Франции

вчера, 22:21

Зинедин Зидан готов возобновить тренерскую карьеру только ради «Реала» или сборной Франции.

Предложения от ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Баварии» не заинтересовали специалиста.

Со «сливочными» Зидан работал с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021 год.

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:36
Возможно он уверен в себе,да и 3 Кубка чемпионов - это не каждый тренер взял
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:13
Зизу имеет право выбирать. Только вот получится ли в том же Реале? Вопрос
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:04
Добра. Согласен. Это еще не всё. Еще много чего интересного может произойти до конца месяца.
shur
shur
вчера в 22:52
...годы идут,практики,даже не практики,а реальной,постоянной,
тренеровочной работы нет,нет необходимых стрессов от побед и поражений,к чему это приведёт,надеюсь "незаменимый" Зизу догадывается!!! Одно Он точно знает, что так или иначе Реал
ему обязан,простите заслуги прошлые ещё никто не отменял!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:41
Только Реал или сборная,круто загнул.
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