Зидан отказывается от предложений о работе ради «Реала» и сборной Франции

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вчера, 22:21

готов возобновить тренерскую карьеру только ради «Реала» или сборной Франции.

Предложения от ПСЖ , «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Баварии» не заинтересовали специалиста.

Со «сливочными» Зидан работал с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021 год.