Кавани заявил, что «Бока Хуниорс» станет последним клубом в его карьере

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вчера, 18:33

Уругвайский нападающий заявил, что аргентинский «Бока Хуниорс» станет последним клубом в его карьере.

Я говорил, что собираюсь закончить свою карьеру в «Боке», и я думаю, что буду уважать это решение.

Эдинсон перешел в «Боку» летом 2023 года, в составе команды из Буэнос‑Айреса он провел 55 матча, забил 23 гола.

Кавани 37 лет, он является вторым бомбардиром в истории сборной Уругвая, на его счету 58 мячей в 136 матчах.