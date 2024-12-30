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Кавани заявил, что «Бока Хуниорс» станет последним клубом в его карьере

вчера, 18:33

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани заявил, что аргентинский «Бока Хуниорс» станет последним клубом в его карьере.

Я говорил, что собираюсь закончить свою карьеру в «Боке», и я думаю, что буду уважать это решение.

Эдинсон перешел в «Боку» летом 2023 года, в составе команды из Буэнос‑Айреса он провел 55 матча, забил 23 гола.

Кавани 37 лет, он является вторым бомбардиром в истории сборной Уругвая, на его счету 58 мячей в 136 матчах.

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Все комментарии
88pc5bukympg
88pc5bukympg
вчера в 23:11
Серьёзное заявление...
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:58
... красавец был в ПСЖ вплоть до прихода Месси, а если бы аргентинец не пришёл может быть так лушим и был бы у французов?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:15
Кавани в каждом клубе давал максимальное качество и много голов.
и по интервью явно позитивный и добрый человек.
это на поле он матадор.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:57
А статистика у него очень приличная...
протон
протон
вчера в 18:43
Capral Красава - игрок, который лидирует заслуженно в группе. Не маловажно, что активное участие принимал в беседе с оппонентами и конкурентами и попадал в топ лучших комментариев.
Варвар7 не потянул. Alex67. Тут Копилка в очках роль поиграла.
Группа Дасаева интересна тем, что мог бы подтянуть, но, видимо, забил на результат.
Группа Нетто. Самая легкая.
Группа Черенкова была убита. Игроки забили 26 декабря.
Группа Численко убита 22 декабря.
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