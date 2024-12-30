Кавани заявил, что «Бока Хуниорс» станет последним клубом в его карьере

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани заявил, что аргентинский «Бока Хуниорс» станет последним клубом в его карьере.
Я говорил, что собираюсь закончить свою карьеру в «Боке», и я думаю, что буду уважать это решение.
Эдинсон перешел в «Боку» летом 2023 года, в составе команды из Буэнос‑Айреса он провел 55 матча, забил 23 гола.
Кавани 37 лет, он является вторым бомбардиром в истории сборной Уругвая, на его счету 58 мячей в 136 матчах.
и по интервью явно позитивный и добрый человек.
это на поле он матадор.
и по интервью явно позитивный и добрый человек.
это на поле он матадор.