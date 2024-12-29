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Лам оценил шансы «Баварии» на выход в финал Лиги чемпионов в Мюнхене

вчера, 18:43

Экс-игрок «Баварии» Филипп Лам ответил на вопрос о шансах клуба на выход в финал Лиги чемпионов 2024/25, который состоится в Мюнхене.

Есть ли у «Баварии» шанс выйти в финал Лиги чемпионов в Мюнхене? Думаю, да. Новый формат Лиги чемпионов очень интересен. Кстати, я ждал этот сезон с нетерпением. Есть замечательные поединки, напряженные до самого конца.

Многие из якобы топ-клубов слабы и испытывают трудности: «Ман Сити», ПСЖ. В их случае речь идет о попадании хотя бы в топ-24. У «Баварии» всегда есть шансы на выход в финал. Но на данный момент я вижу другие коллективы впереди.

Какие? «Ливерпуль» производит стабильно приятное впечатление. В остальном многие слабы. «Арсенал» хорош, но готов ли он к большим матчам? Это всегда вопрос. Я всегда считаю, что «Бавария» способна на это, особенно с учетом возможного финала дома.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:21
Всем мирной ночи!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:42
Согласен и поддерживаю!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:41
...спасибо большое! Думаю,что ещё не раз поздравимся, но тем не менее,только позитива, внезапного юмора,ответных эмоций, слово
+ шутка порой сильнее стали, объективность наше всё! И конечно
Витя ты прав,никогда не забывать, те чудесно прошитые моменты нашей мировой, футбольной жизни....!Бью челом,Я на горш-к и спать!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:37
Спасибо, Олег, но баскетбол, я перестал смотреть с того дня, как прекратилa свое существование мужская баскетбольная команда Динамо Москва.(((
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:34
Ай-Ай.....(((( Дек..................... Что?........ Травма.....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:29
Предлагаю марокканскую зарубу - Ренессанс Беркан - Раджа Касабланка))
или... Реал Мадрид - Барселона....! (баскетбол))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:22
Верное сравнение.)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14
Что там смотреть - как калитка в одну сторону шуршит?))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:08
Спасибо, Санёк, спасибо, Дружище!!!!!!!
Думал завтра тебя поздравить, но, коль уж так вышло- можно и сейчас...)))
Здоровья тебе- Богатырского и Исполинского в новом году!!!!!!! Всех радостей жизни, и конечно- побед Реала!!!!!!! Будь Здоров еще раз!!!!!!!

С Наступающим, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
Дядя Ваня на диване
Дядя Ваня на диване
вчера в 22:52
К весне ещё сто раз всё переменится.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:49
...Минхерц, музыкальная пауза ...!!! С Наступающим!!!
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:31
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽

Ливерпуль не смотрите?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Но в финале 1999 года Бавария была очень сильна и нужно сказать что МЮ отскочил за 3 минуты до конца матча. И тогда Бавария Хитцфельда была очень сильна был потом полуфинал ЛЧ и после победа в ЛЧ. Все равно Бавария выиграла ЛЧ. Такие команды чтобы взять ЛЧ всегда держатся в топе, это скорее всего не тот случай как было с Ди Маттео, там фарт дикий.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:19
Рафа, позволю себе, в редчайший раз с Вами не полностью согласиться.))) В 1999г., Бавария не показывала топового футбола. Более того, немцы, с огромным трудом прошли молодое киевское Динамо в 1/2, а перед ответкой в Мюнхене, вся страна молилась, чтобы вышел М.Баслер- как спаситель Баварии, и надо сказать, что именно он, фактически один, внёс решающий вклад в общую победу мюнхенцев. Я хорошо помню, что немецкая печать не относила Баварию к фаворитам ЛЧ, еще до её начала. Было много причин для этого, но главная- это отсутствие единства в руководстве, которое, продолжалось, вплоть до 2009г. Ну и конечно, непростые отношения между К.Янкером и Л.Маттеусом, тоже откладывали печать и негатив на игру команды...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:11
Да согласен. Бавария выходит в финал ЛЧ когда показывает топовый футбол, не припомню такого чтобы Бавария играла в футбол Ди Маттео и взяла ЛЧ.
Ну а лысина Компани очень похожа на лысину Гвардиолы, но неизвестно насколько это поможет как помогло Гварду в первый сезон в Барсе.
Бавария берет ЛЧ когда катком проходит соперников, ну как минимум финал ЛЧ такой футбол им гарантирует.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:10
Пауль Брайтнер, какой волосатый, аж страшно.)))
shlomo
shlomo
вчера в 19:56
Шансы выиграть есть у многих команд.... и проиграть может любая команда...это ЛЧ и тут законы футбола иногда не работают.
shur
shur
вчера в 19:37
...я заметил,даже проигрывая "Бавария" не выглядит угнетённой,
старается всегда быть достойным соперником! Немцы по сути
аккуратисты и чувствуется присутствующая внутренняя дисциплина!
Я не скрываю,ребята мне по душе в разное время, ну и конечно
Сборная,когда она на ходу,это что то...!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:33
В последнее время баварцы прибавили.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:29
Шансы на выход в финал Лиги чемпионов есть у многих команд - у одних они больше, а у других меньше. У Баварии эти шансы средние. Не показывает она игры, достойной фаворита гонки. Мне кажется, что в Европе многие команды сильнее клуба из Мюнхена... Пока...
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