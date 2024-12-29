Лам оценил шансы «Баварии» на выход в финал Лиги чемпионов в Мюнхене

Экс-игрок «Баварии» ответил на вопрос о шансах клуба на выход в финал Лиги чемпионов 2024/25, который состоится в Мюнхене.

Есть ли у «Баварии» шанс выйти в финал Лиги чемпионов в Мюнхене? Думаю, да. Новый формат Лиги чемпионов очень интересен. Кстати, я ждал этот сезон с нетерпением. Есть замечательные поединки, напряженные до самого конца.

Многие из якобы топ-клубов слабы и испытывают трудности: «Ман Сити», ПСЖ . В их случае речь идет о попадании хотя бы в топ-24. У «Баварии» всегда есть шансы на выход в финал. Но на данный момент я вижу другие коллективы впереди.

Какие? «Ливерпуль» производит стабильно приятное впечатление. В остальном многие слабы. «Арсенал» хорош, но готов ли он к большим матчам? Это всегда вопрос. Я всегда считаю, что «Бавария» способна на это, особенно с учетом возможного финала дома.