Каррагер поделился ожиданиями от итогов чемпионской гонки в Премьер-Лиге

Экс-игрок «Ливерпуля» поделился прогнозом на итоги чемпионской гонки в нынешнем сезоне АПЛ .

«Ливерпуль» или «Арсенал». Энцо Мареска замечательно потрудился в «Челси» в этом сезоне. Я не был уверен, когда клуб решил не оставлять Маурисио Почеттино прошлым летом, но они назначили рулевого с определенным профилем, и Мареска собрал коллектив воедино. Утверждая это, я соглашаюсь с ним на ему того, что «Челси» не совсем готов к чемпионству. Им нужен еще один голкипер и центральный защитник, прежде чем они смогут преодолеть всю дистанцию.

Самая большая трудность «Арсенала» сейчас – это повреждения. Они смогли избежать слишком большого количества сбоев за последние два года, но сейчас иная ситуация. Микель Артета найдет ответы, чтобы гарантировать, что команда станет сильнее во второй половине сезона, и они накопили ценный опыт гонки. Если они к марту еще будут близки [к титулу], это заставит их верить в себя.

Я рассуждаю головой и сердцем, когда говорю, что «Ливерпуль» будет лидером. Варианты Арне Слота в атаке – самые сильные в Премьер-Лиге. За «Ливерпуль» можно беспокоиться только в случае травм их основных исполнителей. Если они смогут их избежать, их будет непросто догнать.

«Челси» финиширует третьим, и, несмотря на их проблемы, я вижу, что «Манчестер Сити» станет четвертым.