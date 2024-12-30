Мотта: «Мы должны были убрать интригу и не оставлять шансов сопернику»

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий на тему результата матча Серии А с «Фиорентиной» (2:2).

Мы непрерывно атаковали, чтобы забить третий гол. Мы должны были забить третий, чтобы убрать интригу, но дали соперникам шанс остаться в игре.

Я бы не стал заострять внимание [на ошибках в обороне]. У нас было несколько дней на отдых, так что энергия у команды была, но мы не смогли убрать интригу. Нам следовало иначе распоряжаться игровыми эпизодами.

Мы слишком многое допускали в обороне, но [«Фиорентина»] – крепкая команда. В конечном счете важен результат, и мы не смогли забить еще один гол. Сегодня у нас было много неплохих моментов, и мы заслуживали того, чтобы забить третий мяч. Именно этого нам сегодня не хватало.

Нам нужно быть более терпеливыми и совершенствоваться. Именно так можно изменить ситуацию.

Я не верю в невезение. Мы должны были убрать интригу и не оставлять шансов сопернику. Я не верю в неудачу. Я верю в награду по заслугам.