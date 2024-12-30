Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Мотта: «Мы должны были убрать интригу и не оставлять шансов сопернику»

сегодня, 00:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта дал комментарий на тему результата матча Серии А с «Фиорентиной» (2:2).

Мы непрерывно атаковали, чтобы забить третий гол. Мы должны были забить третий, чтобы убрать интригу, но дали соперникам шанс остаться в игре.

Я бы не стал заострять внимание [на ошибках в обороне]. У нас было несколько дней на отдых, так что энергия у команды была, но мы не смогли убрать интригу. Нам следовало иначе распоряжаться игровыми эпизодами.

Мы слишком многое допускали в обороне, но [«Фиорентина»] – крепкая команда. В конечном счете важен результат, и мы не смогли забить еще один гол. Сегодня у нас было много неплохих моментов, и мы заслуживали того, чтобы забить третий мяч. Именно этого нам сегодня не хватало.

Нам нужно быть более терпеливыми и совершенствоваться. Именно так можно изменить ситуацию.

Я не верю в невезение. Мы должны были убрать интригу и не оставлять шансов сопернику. Я не верю в неудачу. Я верю в награду по заслугам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Магуайр сравнил работу под руководством Аморима и тен Хага
Вчера, 20:33
Лам оценил шансы «Баварии» на выход в финал Лиги чемпионов в Мюнхене
Вчера, 18:43
Каррагер поделился ожиданиями от итогов чемпионской гонки в Премьер-Лиге
Вчера, 18:20
Шахин: «У нас кризис результатов»
Вчера, 17:38
Гвардиола: «Солнце взойдёт. Мы вернёмся»
Вчера, 17:21
Агент Буффона о работе в штабе «Спартака»: «Сейчас его приезд невозможен»
Вчера, 14:50
Сортировать
Все комментарии
jv8745jcvxh6
jv8745jcvxh6
сегодня в 07:18
Много слов,а на деле только ничья
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:26
А в итоге получилось то что получилось
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 00:47
Соперник был против этого!
Capral
Capral
сегодня в 00:40
Должны были, то, должны были это, но ничего не получилось.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:36
Работать надо ещё упорней. Команда пока не готова чтоб решать вот такие матчи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 