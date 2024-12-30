Слот высказался о контрактах Салаха, ван Дейка и Александера-Арнольда

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вчера, 10:08

Главный тренер «Ливерпуля» высказался на тему истекающих контрактов лидеров «красных», защитников и , а также нападающего .

Я думаю, что у меня есть большой контроль над тем, что они делают, если они находятся на тренировочном поле или на встрече со мной, но если говорить об их личной жизни, то я не могу её контролировать. Такая ситуация была у меня год назад, тоже самое и сейчас. Пока я менеджер, я в определённой степени контролирую их и знаю, что ожидать от них на поле. Мне очень приятно видеть, что Вирджил [ван Дейк] приносит пользу, что приносит Трент и что приносит Мо. Положительным моментом для меня является то, что в течение четырёх или пяти месяцев вы говорили только о Тренте, Мо и Вирджиле, и я предполагаю — не подведите меня, пожалуйста, — что теперь люди будут говорить о каждом игроке, которого мы собираемся привести в ближайший месяц, и о том, кто ещё из игроков собирается уйти, так что, думаю, вопросов будет много, и не только об этих трёх.

Также Слот ответил на вопрос о возможном пополнении состава в январе.

В прессе пока ничего нет о том, кого мы собираемся приобрести? И я тоже не думаю об этом говорить. Я очень доволен тем составом, который у нас есть. Я говорил это полгода назад, и все говорили: «Этот парень сошёл с ума?», но я думаю, что игроки показали, что доверие клуба и меня к ним вполне заслуженно. Если вы посмотрите на Джарелла Куанса сегодня, то до этого момента он играл не так много. Несколько раз выходил на поле. То, как он сыграл сегодня, показывает, что так и должно быть — мы продолжаем работать с этими игроками, потому что в определённый момент все они нам понадобятся. Сегодня Джарелл провёл очень хорошую игру для нас.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал условия контракта с Александером-Арнольдом.