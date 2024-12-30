Руни не исключил возможности своего увольнения из «Плимута»

Главный тренер «Плимута» высказался о возможной отставке после поражения на выезде от «Оксфорд Юнайтед» в матче 24-го тура Чемпионшипа (0:2).

«Пилигримы» занимают 24-е место в чемпионате Англии, имея в активе 18 очков. Команда не выигрывала с 6 ноября.

Я думаю, что нужно рассматривать все возможные варианты развития событий. Думаю, это нормально с учётом тех результатов, которые мы имеем. Необходимо чувствовать, можете ли вы изменить ситуацию, есть ли у вас игроки, чтобы это сделать, могу ли я или тренеры изменить её. Это всё то, на что мы должны обратить внимание.

Также специалист высказался о негативной реакции со стороны гостевых болельщиков клуба:

Я сам был в подобной ситуации в молодости. Я находился там [на трибуне — прим.ред.] как болельщик, и вы хотите видеть, как ваша команда побеждает, бежит, борется. Когда вы проигрываете, как мы сейчас, это разочарование присутствует. Я понимаю это, не принимаю близко к сердцу. Думаю, все мы стараемся делать правильные вещи и помогать себе побеждать в матчах. К сожалению, в последние несколько недель этого не было.

Я уверенный в себе человек, но сейчас переживаю очень сложный момент. Конечно, это тяжело, но я верю в то, что я делаю, верю в то, как мы работаем как тренерский штаб. Надеюсь, мы сможем добиться результата в среду.