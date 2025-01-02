Кварацхелия готов подписать новый контракт с «Наполи»

Крайний нападающий итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия готов подписать новый контракт с неаполитанцами.
По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2029 года с повышением зарплаты в четыре раза (с € 1,5 млн до € 6 млн).
Кроме того, в договоре грузина с «голубыми» будет прописана сумма отступных, которая пока не разглашается. Отметим, действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» заканчивается летом 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» всерьёз интересуется вингером.
Для него деньги важнее чем сын.
Тем более у Хвичи есть проблемы как с травмоопасностью, так и психической составляющей.
Хвича может травмироваться или впасть в депрессию.
Кстати в предыдущих командах после ярких всплесков была обязательная депрессия и отец об этом знает, а так двойная страховка.
Длительный контракт и огромная зарплата, это подушка безопасности для Хвичи и его отца, а если попрёт и его захотят купить Барса или еще кто то, то есть отступные. Кстати Хвича не уходит из клубов где играл без скандалов, кидать клубы у этой семейки в крови. Так что жертвой в этом контракте будет Наполи.
Хотя как мне кажется Наполи будет потолок для Хвичи, потом будут команды ниже классом.
Для него деньги важнее чем сын.
Тем более у Хвичи есть проблемы как с травмоопасностью, так и психической составляющей.
Хвича может травмироваться или впасть в депрессию.
Кстати в предыдущих командах после ярких всплесков была обязательная депрессия и отец об этом знает, а так двойная страховка.
Длительный контракт и огромная зарплата, это подушка безопасности для Хвичи и его отца, а если попрёт и его захотят купить Барса или еще кто то, то есть отступные. Кстати Хвича не уходит из клубов где играл без скандалов, кидать клубы у этой семейки в крови. Так что жертвой в этом контракте будет Наполи.
Хотя как мне кажется Наполи будет потолок для Хвичи, потом будут команды ниже классом.
Исходя из сегодняшней игры, для него этот контракт просто успех.
Исходя из сегодняшней игры, для него этот контракт просто успех.