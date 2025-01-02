Кварацхелия готов подписать новый контракт с «Наполи»

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сегодня, 08:23

Крайний нападающий итальянского «Наполи» и сборной Грузии готов подписать новый контракт с неаполитанцами.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2029 года с повышением зарплаты в четыре раза (с € 1,5 млн до € 6 млн).

Кроме того, в договоре грузина с «голубыми» будет прописана сумма отступных, которая пока не разглашается. Отметим, действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» заканчивается летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» всерьёз интересуется вингером.