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Кварацхелия готов подписать новый контракт с «Наполи»

сегодня, 08:23

Крайний нападающий итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия готов подписать новый контракт с неаполитанцами.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2029 года с повышением зарплаты в четыре раза (с € 1,5 млн до € 6 млн).

Кроме того, в договоре грузина с «голубыми» будет прописана сумма отступных, которая пока не разглашается. Отметим, действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» заканчивается летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» всерьёз интересуется вингером.

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Все комментарии
8645bem3dvsz
8645bem3dvsz ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 17:42, ред.
Зато не рискует его папа и по совместительству его агент.
Для него деньги важнее чем сын.
Тем более у Хвичи есть проблемы как с травмоопасностью, так и психической составляющей.
Хвича может травмироваться или впасть в депрессию.
Кстати в предыдущих командах после ярких всплесков была обязательная депрессия и отец об этом знает, а так двойная страховка.
Длительный контракт и огромная зарплата, это подушка безопасности для Хвичи и его отца, а если попрёт и его захотят купить Барса или еще кто то, то есть отступные. Кстати Хвича не уходит из клубов где играл без скандалов, кидать клубы у этой семейки в крови. Так что жертвой в этом контракте будет Наполи.
Хотя как мне кажется Наполи будет потолок для Хвичи, потом будут команды ниже классом.
Garibaldi
Garibaldi ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:00
А кому он сейчас нужен со своей игрой. Результат он не делает. Ещё немного и Нерес застолбит за собой левый фланг. Ему по сути контракт за прошлые заслуги предлагают новый.
Исходя из сегодняшней игры, для него этот контракт просто успех.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:30
Хвича очень рискует подписывая долгосрочный контракт. Де Лаурентис своей жадностью сгубил карьеры многим игрокам, когда те были на пике карьеры и могли уйти в более крупные команды, за прииером далеко ходить не нодо, вон Осимхен турецкий чемп покоряет, а мог в АПЛ играть или в ПСЖ. Хвиче нужно настаивать на сумме отступных, причем адекватной сумме, если конечно он сам не желает остаться в неаполе на долго
Гость
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