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В новый контракт Батракова намерены прописать отступные для Европы

вчера, 12:33

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв сообщил, что в новый контракт игрока хотят включить пункт об отступных для Европы.

Вопрос в том, как мы проработаем новый контракт Алексея. Потому что один из пунктов наших переговоров — возможность понятного выхода в топ-5 европейских чемпионатов. Оверпрайс, когда европейский клуб из топ-5 чемпионатов может прийти, заплатить деньги и забрать футболиста при согласованном контракте. Здесь сложный вопрос.

Ранее сообщалось, что европейские агенты собирают информацию о Батракове.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:33
Много шума из ничего...
lotsman
lotsman
вчера в 13:10, ред.
Ну про топ-5 не надо бы, зачем так громко. Скромнее надо быть, ближе к реалиям.)
drug01
drug01
вчера в 12:55
Зачем спешить! Можно все испортить
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:45
Какие бы отступные не записывали в контракт Батракова больше, чем Алексей стоит, за него никто не заплатит. Интересно, до какой суммы додумается руководство Локомотива? Скоро узнаем и от души посмеёмся.
jukqtq6smfx6
jukqtq6smfx6
вчера в 12:41
Таких как Батраков, мечтающих о топ-5 пруд пруди во всем мире, просто не хотят отпускать в приличны европейский клуб.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:34
Правильное решение,решили на нем заработать.
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