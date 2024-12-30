В новый контракт Батракова намерены прописать отступные для Европы

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России сообщил, что в новый контракт игрока хотят включить пункт об отступных для Европы.

Вопрос в том, как мы проработаем новый контракт Алексея. Потому что один из пунктов наших переговоров — возможность понятного выхода в топ-5 европейских чемпионатов. Оверпрайс, когда европейский клуб из топ-5 чемпионатов может прийти, заплатить деньги и забрать футболиста при согласованном контракте. Здесь сложный вопрос.