«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с Силвой

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вчера, 15:54

«Манчестер Сити» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником сборной Португалии . Игрок по-прежнему остаётся важной частью команды. Сам Силва намекнул, что готов и дальше выступать за «Манчестер Сити». Действующий контракт португальца, который истекает в июне 2026 года, может быть продлен до 2027 или даже 2028 года.

Напомним, Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в июле 2017 года. В текущем сезоне 30-летний атакующий полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Силву в 60 миллионов евро.

Сайт FourFourTwo считает португальца одним из лучших полузащитников мира.