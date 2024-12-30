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«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с Силвой

вчера, 15:54

«Манчестер Сити» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником сборной Португалии Бернарду Силвой. Игрок по-прежнему остаётся важной частью команды. Сам Силва намекнул, что готов и дальше выступать за «Манчестер Сити». Действующий контракт португальца, который истекает в июне 2026 года, может быть продлен до 2027 или даже 2028 года.

Напомним, Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в июле 2017 года. В текущем сезоне 30-летний атакующий полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Силву в 60 миллионов евро.

Сайт FourFourTwo считает португальца одним из лучших полузащитников мира.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:45
Относительно Бернарду согласен, еще попылит год-два, а то и больше! С наступающим, 25-м и успехов!
shur
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:25
....ойёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёй! ...конечно, спасибо Бро ! Исправлюсь, но все слова сказанные
конечно же истинная правда! Рэспект, за наблюдательность и с Наступающим,всех благ!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
это фото Давида Сильвы, а речь-то про Бернарду. Давида уже нет в составе Сити
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:18
До 2027 года нормально. Дальше смотреть надо. Например, Модрич каждый год на 1 год контракт продлевает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:16
Футбольное мышление безупречное. Португал точно лишним не будет.
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:55
Где же щас такого найти?
Ух та сборная Испании играла на загляденье ))
shur
shur
вчера в 16:50, ред.
...вечный двигатель МанСити,небольшой,юркий,трудолюбивый игрок, полезен и картину не портит, наоборот созидает!
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:29
Отпускать такого опытного пахаря было бы сверхглупо. Но соглашусь, что обновление состава нужно. На выход как минимум: Гюнда, Ковач, Уокер, Грилиш, Кдб, Стоунс или Аке......
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:28
Пользы то он ещё принесёт. Но он уже не тот. Потерял в резкости и скорости. Это заметно.. ☝️
w76m23nsvy3d
w76m23nsvy3d
вчера в 16:26
Силва сдал чуть-чуть, раньше его вклад был весомей
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:12
А так ли это это надо Манчестер Сити и Силве? Сейчас клубу очень нужна свежая кровь, целесообразно максимально обновить состав. Мне кажется, что возрождение команды это отдельный проект, без Силвы и Гвардиолы.
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:12
Так он продлил же, куда еще?))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:00
А как насчет лысенького?)
shlomo
shlomo
вчера в 16:00
Думаю что договорятся без проблем...
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