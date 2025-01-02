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Де Йонг признался, что рассчитывал выиграть больше титулов в «Барселоне»

сегодня, 16:37

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что рассчитывал выиграть больше титулов в каталонском клубе.

27-летний хавбек перешёл в «Барсу» в 2019 году из «Аякса».

Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барселоной», то не представлял, что за 4 года я выиграю только 1 чемпионат, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании. Я ожидал выиграть как минимум вдвое больше, поэтому разочарован. Но некоторые вещи невозможно предсказать.

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Все комментарии
77k93s4zmukr
77k93s4zmukr
сегодня в 18:17
В ближайшее время вряд ли Барсе светят титулы
tc9u97unbwb7
tc9u97unbwb7
сегодня в 17:21
Однажды один маленький, но очень талантливый игрок сказал: «Ваши ожидания — ваши проблемы».
shur
shur
сегодня в 16:40
...а что ты приятель, сам то дал Барселоне...???!!! Такой,блин,
перспективный крендель,дальше некуда!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:40
На сколько наиграл, столько и получил...
Гость
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