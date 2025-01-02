Де Йонг признался, что рассчитывал выиграть больше титулов в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» признался, что рассчитывал выиграть больше титулов в каталонском клубе.

27-летний хавбек перешёл в «Барсу» в 2019 году из «Аякса».

Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барселоной», то не представлял, что за 4 года я выиграю только 1 чемпионат, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании. Я ожидал выиграть как минимум вдвое больше, поэтому разочарован. Но некоторые вещи невозможно предсказать.