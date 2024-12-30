Месси номинирован на приз «Король Америки-2024»

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вчера, 23:16

Нападающий «Интер Майами» номинирован на приз «Король Америки-2024».

Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему игроку года в американских лигах.

В 2024 году на награду помимо Месси претендуют ещё четыре фтуболиста. Это , и (все – «Ботафого») и («Пеньяроль»).

Имя лауреата премии будет названо 31 декабря. Действующим обладателем приза является из «Флуминенсе».