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Месси номинирован на приз «Король Америки-2024»

вчера, 23:16

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки-2024».

Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему игроку года в американских лигах.

В 2024 году на награду помимо Месси претендуют ещё четыре фтуболиста. Это Луис Энрике, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все – «Ботафого») и Леонардо Фернандес («Пеньяроль»).

Имя лауреата премии будет названо 31 декабря. Действующим обладателем приза является Херман Кано из «Флуминенсе».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 10:15
Некоторым злоба затуманивает мозги. Перестают здраво мыслить.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:46
Награда вручается уже 40 лет.
амурец
амурец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:48
Это точно, с наступающим
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:28, ред.
С наступающим НГ!!!
Главное- Здоровья!!!!!!! И как говорил, один мой знакомый, подымая тост:"За нас с вами, и за х...й с ними"!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
амурец
амурец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:20
👍😁
Capral
Capral
сегодня в 01:56
Уже не знают какую х.....ю ему придумать. А на МИСС Америка, его еще не номинировали? Когда все номинации закончаться- номинируют и на эту... Ну а какже, королек должен во всех образах побывать.
амурец
амурец
сегодня в 01:12, ред.
Наверное за пинок полученный в плей офф
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:03
....Я название придумал к фильму "В бой идут одни старики!"...!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:57
Да да)...Вызывайте санитаров...там и король америки и наполеон...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:54
Ирония судьбы! Рон собирается уходить из Аль-Насра! Лео номинируют)))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:23
Что скажет "царь"?.. 🤭
shur
shur
вчера в 23:21
...и золотая статуэтка уходит.......!!!
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