Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки-2024».
Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему игроку года в американских лигах.
В 2024 году на награду помимо Месси претендуют ещё четыре фтуболиста. Это Луис Энрике, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все – «Ботафого») и Леонардо Фернандес («Пеньяроль»).
Имя лауреата премии будет названо 31 декабря. Действующим обладателем приза является Херман Кано из «Флуминенсе».
Главное- Здоровья!!!!!!! И как говорил, один мой знакомый, подымая тост:"За нас с вами, и за х...й с ними"!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Главное- Здоровья!!!!!!! И как говорил, один мой знакомый, подымая тост:"За нас с вами, и за х...й с ними"!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://youtu.be/_RzzIWgi1pc?feature=shared