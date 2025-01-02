АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера декабря

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру по итогам декабря.
Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»): 6 матчей, 5 побед, 1 поражение;
Эдди Хау («Ньюкасл»): 6 матчей, 4 победы, 1 ничья, 1 поражение;
Андони Ираола («Борнмут»): 6 матчей, 3 победы, 3 ничьих;
Арне Слот («Ливерпуль»): 6 матчей, 4 победы, 2 ничьих.
В ноябре этот приз выиграл Арне Слот.
Также стали известны кандидаты на звание лучшего игрока прошлого месяца.
...и были ИраОл(а)я на борту!
Сказал им Хау! Эдди ,разве может быть иначе...!!!"
С Новым Годом!!!
...и были ИраОл(а)я на борту!
Сказал им Хау! Эдди ,разве может быть иначе...!!!"
С Новым Годом!!!