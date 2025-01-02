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АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера декабря

сегодня, 15:45

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру по итогам декабря.

Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»): 6 матчей, 5 побед, 1 поражение;

Эдди Хау («Ньюкасл»): 6 матчей, 4 победы, 1 ничья, 1 поражение;

Андони Ираола («Борнмут»): 6 матчей, 3 победы, 3 ничьих;

Арне Слот («Ливерпуль»): 6 матчей, 4 победы, 2 ничьих.

В ноябре этот приз выиграл Арне Слот.

Также стали известны кандидаты на звание лучшего игрока прошлого месяца.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:26
а где Аморим?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 18:48
Ираоле может дать. Никто не ожидал от Борнмута такой игры. Конечно и от Ноттингема тоже
8r7eyjnc7nkt
8r7eyjnc7nkt
сегодня в 17:10
Слот первый, значить лучший!
shur
shur ответ NFFC (раскрыть)
сегодня в 16:56
"...на маленьком С(п)лоту плыл Нуну для удачи !
...и были ИраОл(а)я на борту!
Сказал им Хау! Эдди ,разве может быть иначе...!!!"
С Новым Годом!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:19
Пока Слот держится, нужно отдавать ему
NFFC
NFFC
сегодня в 15:52
Нуну 100 %
Гость
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