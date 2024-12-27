Беллингем — лучший игрок месяца в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге.
Футболист в текущем месяце провёл 5 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Для англичанина это первая такая награда в этом сезоне. В ноябре лучшим стал его одноклубник Винисиус Жуниор.
сказал нервозностью,но это не мешает его мастерству! Но та первая
искра,стартовая за Реал несколько угасла! Это объяснимо, с уходом Кросса и непостоянного участия Модрича, нагрузки в середине поля
прибавилось! Так что и не до голов,по хорошему!!!
сказал нервозностью,но это не мешает его мастерству! Но та первая
искра,стартовая за Реал несколько угасла! Это объяснимо, с уходом Кросса и непостоянного участия Модрича, нагрузки в середине поля
прибавилось! Так что и не до голов,по хорошему!!!