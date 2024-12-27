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Беллингем — лучший игрок месяца в Ла Лиге

сегодня, 22:34

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге.

Футболист в текущем месяце провёл 5 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Для англичанина это первая такая награда в этом сезоне. В ноябре лучшим стал его одноклубник Винисиус Жуниор.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 23:45
Джуд хорош, профессионал с большой буквы, мне он нравится в этом сезоне, понты и болтовня ушли, более сконцентрирован на игре. То как он выкладывается на поле заслуживает признания, за Вини и Мбаппе подчищает, если даже эти двое где-то не доиграют, англичанин будет рядом, подстрахует.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:38
Джуд Беллингэм на сегодняшний день - лучший полузащитник мира. Очень важный и ценный игрок не только мадридского Реала, но и всего мирового футбола. Столько раз вытаскивал свои команды, в самые трудные моменты. Чего только стоит его гол ударом через себя?! Чего стоят его голы за реал Мадрид в прошлом сезоне?! Надеюсь, что он очень долго будет держаться на самом высоком уровне, и чтоб травм у него не было!!! Успехов и больших побед ему в мадридском Реале!!!
shur
shur
сегодня в 22:41, ред.
...он просто профессионально делает своё дело, с некоторой, Я бы
сказал нервозностью,но это не мешает его мастерству! Но та первая
искра,стартовая за Реал несколько угасла! Это объяснимо, с уходом Кросса и непостоянного участия Модрича, нагрузки в середине поля
прибавилось! Так что и не до голов,по хорошему!!!
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