Беллингем — лучший игрок месяца в Ла Лиге

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сегодня, 22:34

Полузащитник мадридского «Реала» признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге.

Футболист в текущем месяце провёл 5 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Для англичанина это первая такая награда в этом сезоне. В ноябре лучшим стал его одноклубник Винисиус Жуниор.