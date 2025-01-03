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Стало известно, продлит «Манчестер Юнайтед» контракт с Магуайром

сегодня, 16:51

«Манчестер Юнайтед» задействует годичную опцию продления контракта (до июня 2026 года) с защитником Харри Магуайром. Главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим высказался по данному поводу.

Мы задействуем опцию продления контракта, нам очень нужен Харри. Мы рассчитываем на него, как на лидера, которых нам не хватает на поле, но ему нужно улучшать свои лидерские качества.

Напомним, Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года. За «манкунианцев» он сыграл 222 матча. В текущем сезоне 31-летний центральный защитник провёл 16 игр во всех турнирах, в которых отметился голом и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» следит за «новым Бруну Фернандешем».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:45
активация со стороны клуба предполагает сохранение зарплаты и это кажется перебором. Магуайеру по идее удобна схема Аморима, поэтому продление контракта логично. Но его личка была раздута и странно продлевать его на тех же условиях
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:10, ред.
Главное, чтобы это устраивало тренера Манчестер Юнайтед. А с Аморима, в конце концов, спросят за все. Кстати, результат он, пока, даёт неудовлетворительный. Выходит, что черт, в смысле дьявол, оказался гораздо страшнее, чем его намалевали.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 18:03
Лидер вроде бы Красный Бруну. Почему Красный, любит такие карточки.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:02
для этого есть Онана
shur
shur ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 17:26, ред.
...если это престаредое, вечно боющиеся тело, называется лидером!
То Я Александр III...! Ему оказывается ещё надо прибавлять на четвёртом десятке!!! Прости Харри,не дооценивал!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 17:20
Третье - холодильник)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:10
Ну да,а кто ещё будет привозить!))
allemz
allemz
сегодня в 17:04
Второе имя Магуайра - лидер))
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