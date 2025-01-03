Стало известно, продлит «Манчестер Юнайтед» контракт с Магуайром

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сегодня, 16:51

«Манчестер Юнайтед» задействует годичную опцию продления контракта (до июня 2026 года) с защитником . Главный тренер «манкунианцев» высказался по данному поводу.

Мы задействуем опцию продления контракта, нам очень нужен Харри. Мы рассчитываем на него, как на лидера, которых нам не хватает на поле, но ему нужно улучшать свои лидерские качества.

Напомним, Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года. За «манкунианцев» он сыграл 222 матча. В текущем сезоне 31-летний центральный защитник провёл 16 игр во всех турнирах, в которых отметился голом и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» следит за «новым Бруну Фернандешем».