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«Ливерпуль» возвращает из аренды своего защитника

сегодня, 10:33

«Ливерпуль» досрочно возвращает из аренды в «Уигане» защитника молодёжной сборной Шотландии Кэлвина Рэмзи. В пятницу футболист уже начнёт тренироваться вместе с «красными». Рэмзи не смог стать основным игроком «Уигана». В ближайшем будущем его ждёт ещё одна аренда.

Напомним, Рэмзи перешёл в «Ливерпуль» из «Абердина» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:34
Ливерпуль, Челси...
Собирают под одну крышу "своих", видимо серьёзно настроены на финишный рывок....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:40
Всё правильно - Кэлвину нужна игровая практика..
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