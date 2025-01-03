«Ливерпуль» возвращает из аренды своего защитника

«Ливерпуль» досрочно возвращает из аренды в «Уигане» защитника молодёжной сборной Шотландии Кэлвина Рэмзи. В пятницу футболист уже начнёт тренироваться вместе с «красными». Рэмзи не смог стать основным игроком «Уигана». В ближайшем будущем его ждёт ещё одна аренда.
Напомним, Рэмзи перешёл в «Ливерпуль» из «Абердина» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года.
Собирают под одну крышу "своих", видимо серьёзно настроены на финишный рывок....
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