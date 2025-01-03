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Отец Игнатова подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»

сегодня, 16:38

Отец полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова Александр Игнатов подтвердил информацию о том, что «красно-белые» ведут переговоры с игроком о новом контракте.

Михаил может усилить любой клуб, для многих это не секрет. Сейчас он игрок «Спартака», и в дальнейшем не исключаю, что продолжит свою карьеру здесь же. 3 января «Спартак» официально объявил имя спортивного директора, им стал Франсис Кахигао. На сегодняшний день мы в переговорном процессе с клубом. Детали раскрыть не могу.

Напомним, Игнатов находится в системе «Спартака» с 14 лет. В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 9 матчей.

Ранее стала известна позиция «Пари НН» по Игнатову.

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Все комментарии
antant1
antant1
сегодня в 21:39
Игнатов медленныый, и долго думающий игрок..и прогресс не наблюдается...не для Спартака игрок
ABir
ABir
сегодня в 21:28
Обо всем можно договориться, главное палку не перегнуть.
f239xkey6r8r
f239xkey6r8r
сегодня в 20:35
С этими иностранцами Спартак из народной команды превращается в антинародную.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:36
Пусть поиграет в аренде. Больше будет игрового времени, больше будет шансов себя пооявить.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:15
Как бы жадность папы не победила футбол...
minai
minai
сегодня в 18:10
И в результате его з.п. значительно снизится, обратно пропорционально его возросшей деревянности. Вот как-то так он и сможет задержаться в Спартаке.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:05, ред.
Интересно. Главное что детали в секрете. Наверно Спартак уговаривает его продлить контракт, а он цену набивает.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 17:58, ред.
Какгахигао только приедет в Москву 6 января и ни каких с ним переговоров нет...с кем отец его переговариваеться...???
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:30
Надеюсь Спартак знает, что делает
9xzhrt6gv797
9xzhrt6gv797
сегодня в 17:08
Удачи парню поже
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:48
Ну вот Какахигао уже пользу приносит, щас сохранит нам великого Игнатова. Невероятный маразм, его тренер вывел из состава, но руководству плевать, они ведут переговоры. Какие переговоры могут быть с деревом? Пусть отправляется в Нижний, там его уровень.
Гость
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