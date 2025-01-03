Отец Игнатова подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»

Отец полузащитника «Спартака» Александр Игнатов подтвердил информацию о том, что «красно-белые» ведут переговоры с игроком о новом контракте.

Михаил может усилить любой клуб, для многих это не секрет. Сейчас он игрок «Спартака», и в дальнейшем не исключаю, что продолжит свою карьеру здесь же. 3 января «Спартак» официально объявил имя спортивного директора, им стал Франсис Кахигао. На сегодняшний день мы в переговорном процессе с клубом. Детали раскрыть не могу.