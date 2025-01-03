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Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с Де Брюйне

сегодня, 18:47

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Кевином Де Брюйне.

Я не занимаюсь продлением контрактов. Последние полтора года у него были проблемы. Однако когда он стабилен и в форме, то является важным игроком. Решающим игроком для нас.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 22:38
Медленный стал, долго думает. Это нынешний КДБ.. ☝️
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:23
Да, хотя бы опекал новичка.
Насчёт важных матчей ты в точку, все говорят про Родри, но когда бельгиец не играет, всё в атаке ломается и даже подойти к воротам не могут, а Кевин обязательно вырежет передачу и что-нибудь придумает. Эта зависимость ещё более опасная, чем от Родри. Потом вдруг окажется, что в Сити пол команды бездари. Что например Бернарду в одиночку может сделать кроме как накрутить на фланге и навесить? Он же не решала, как и Фоден, как и остальные полузащитники, они все конкретные вещи делают в отличие от бельгийца. Очень страшно за команду
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:06
Да согласен во всем.
Хотелось бы, чтоб он еще остался на сезон. И как раз условного Мусиалу поднатаскал, а сам играл бы ни каждый матч, может и травм бы избежал. А против топов всегда бы выходил, умеет он решать в важных матчах
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:55
Печально это признавать, но лично я ещё верю в него! Мне с Давидом было тяжело прощаться, с КДБ также будет...
До сих пор скучаю по испанцу!

Кто-то должен же принять эстафету, игрока их уровня и близко нет на рынке. Только "около" вроде Мусиалы или Бруно, но они тоже так себе на их фоне
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:26
Время рыжего в МС подходит к концу....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 18:58
Здравствуйте.

Не хватает количества комментариев с последней выдачи VIP-статуса.
y3h7vjkg6vje
y3h7vjkg6vje
сегодня в 18:49
Как-то Пеп разбозаривает игроков, команда итак не играет
Гость
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