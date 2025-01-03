Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Кевином Де Брюйне.
Я не занимаюсь продлением контрактов. Последние полтора года у него были проблемы. Однако когда он стабилен и в форме, то является важным игроком. Решающим игроком для нас.
До сих пор скучаю по испанцу!
Кто-то должен же принять эстафету, игрока их уровня и близко нет на рынке. Только "около" вроде Мусиалы или Бруно, но они тоже так себе на их фоне
До сих пор скучаю по испанцу!
Кто-то должен же принять эстафету, игрока их уровня и близко нет на рынке. Только "около" вроде Мусиалы или Бруно, но они тоже так себе на их фоне
Хотелось бы, чтоб он еще остался на сезон. И как раз условного Мусиалу поднатаскал, а сам играл бы ни каждый матч, может и травм бы избежал. А против топов всегда бы выходил, умеет он решать в важных матчах
Хотелось бы, чтоб он еще остался на сезон. И как раз условного Мусиалу поднатаскал, а сам играл бы ни каждый матч, может и травм бы избежал. А против топов всегда бы выходил, умеет он решать в важных матчах
Насчёт важных матчей ты в точку, все говорят про Родри, но когда бельгиец не играет, всё в атаке ломается и даже подойти к воротам не могут, а Кевин обязательно вырежет передачу и что-нибудь придумает. Эта зависимость ещё более опасная, чем от Родри. Потом вдруг окажется, что в Сити пол команды бездари. Что например Бернарду в одиночку может сделать кроме как накрутить на фланге и навесить? Он же не решала, как и Фоден, как и остальные полузащитники, они все конкретные вещи делают в отличие от бельгийца. Очень страшно за команду
Насчёт важных матчей ты в точку, все говорят про Родри, но когда бельгиец не играет, всё в атаке ломается и даже подойти к воротам не могут, а Кевин обязательно вырежет передачу и что-нибудь придумает. Эта зависимость ещё более опасная, чем от Родри. Потом вдруг окажется, что в Сити пол команды бездари. Что например Бернарду в одиночку может сделать кроме как накрутить на фланге и навесить? Он же не решала, как и Фоден, как и остальные полузащитники, они все конкретные вещи делают в отличие от бельгийца. Очень страшно за команду