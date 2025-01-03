Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником .

Я не занимаюсь продлением контрактов. Последние полтора года у него были проблемы. Однако когда он стабилен и в форме, то является важным игроком. Решающим игроком для нас.