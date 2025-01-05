Винисиус отправился с «Реалом» на матч Кубка Испании

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сегодня, 14:59

Главный тренер «Реала» сообщил о том, что в заявке на матч Кубка Испании с клубом «Депортива Минера» будут отсутствовать два футболиста основного состава.

Среди них нет нападающего , который получил красную карточку в игре Ла Лиги с «Валенсией».