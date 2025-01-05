Винисиус отправился с «Реалом» на матч Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что в заявке на матч Кубка Испании с клубом «Депортива Минера» будут отсутствовать два футболиста основного состава.
Среди них нет нападающего Винисиуса Жуниора, который получил красную карточку в игре Ла Лиги с «Валенсией».
Тех, кто не поехал, двое, это Куртуа и Рюдигер. Остальные отправились на игру, но мы должны принять во внимание, что недавно был сыгран матч. Я хочу дать время другим, кто играл меньше.
О пенальти
Мне не понравилось, что мы промахнулись [в поединке с «Валенсией» полузащитник Джуд Беллингем попал в штангу — прим.ред.]. Я хочу прояснить этот вопрос перед игрой. Исполнителями могут быть Вини, Мбаппе, Джуд, Арда Гюлер.
100 % -ное преимущество у нападающего при нанесении удара
по мячу! Во первых это скорость полёта,во вторых конечно точность!
Это точки неберущихся мячей, ещё раз,разгон,сила удара,меткость!
У вратаря 1% на удачу,включая сверх гуттаперчивость и слепая
удача...!!! Карло прав на все сто!!!
100 % -ное преимущество у нападающего при нанесении удара
по мячу! Во первых это скорость полёта,во вторых конечно точность!
Это точки неберущихся мячей, ещё раз,разгон,сила удара,меткость!
У вратаря 1% на удачу,включая сверх гуттаперчивость и слепая
удача...!!! Карло прав на все сто!!!