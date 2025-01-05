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Винисиус отправился с «Реалом» на матч Кубка Испании

сегодня, 14:59
Депортива МинераЛоготип футбольный клуб Депортива Минера (Эль-Льяно-дель-Беаль)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что в заявке на матч Кубка Испании с клубом «Депортива Минера» будут отсутствовать два футболиста основного состава.

Среди них нет нападающего Винисиуса Жуниора, который получил красную карточку в игре Ла Лиги с «Валенсией».

Тех, кто не поехал, двое, это Куртуа и Рюдигер. Остальные отправились на игру, но мы должны принять во внимание, что недавно был сыгран матч. Я хочу дать время другим, кто играл меньше.

О пенальти

Мне не понравилось, что мы промахнулись [в поединке с «Валенсией» полузащитник Джуд Беллингем попал в штангу — прим.ред.]. Я хочу прояснить этот вопрос перед игрой. Исполнителями могут быть Вини, Мбаппе, Джуд, Арда Гюлер.

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Все комментарии
wfa5nza9mpd2
wfa5nza9mpd2
сегодня в 17:56
Все равно будет играть третий состав, а основа отдыхать.
shur
shur
сегодня в 17:49
...ребятушки, давайте всё разложим,как Капрал,по полочкам!
100 % -ное преимущество у нападающего при нанесении удара
по мячу! Во первых это скорость полёта,во вторых конечно точность!
Это точки неберущихся мячей, ещё раз,разгон,сила удара,меткость!
У вратаря 1% на удачу,включая сверх гуттаперчивость и слепая
удача...!!! Карло прав на все сто!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:25
В этом матче думаю будет больше резерва играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:19
Посмотрим, будет ли от него толк в этом матче. Если его вообще выпустят...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:07
Небольшое утешение... для клуба будет потеря...
Гость
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