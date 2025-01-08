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ПСЖ интересуется Угальде

сегодня, 20:48

По информации источника, «Пари Сен-Жермен» проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

Парижане следят за ситуацией вокруг игрока. Переход может произойти как в январе, так и летом.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 21:37
Но в Шахтере и ситуация была другая. Во-первых, малоизвестных игроков покупали за копейки, а уж потом, такой мастер воспитания как Луческу делал из них мастеров, да таких, что продавали в лучшие клубы Европы, но уже намного дороже, чем покупали первоначально. Ну и кроме того, в Шахтере работает хитрый и очень дальновидящий гендир С.Палкин, который может обвести вокруг пальца любого европейского барыгу...

Что касается Угальде, то и сейчас мало верю в этот надуманный интерес, также, как не верю в интерес вокруг Батракова. Слухами земля полнится... Ни один уважающий себя европейский клуб не купит полуфабрикат, коим, на сегодня является Угальде. При всем Уважении к этому игроку, но надо видеть его сильные и слабые стороны, также u его возможности. А говорить об интересе к тому или иному футболисту со стороны топов можно сколько угодно- это прежде всего агентура игрока, желающего наварить на своем клиенте...
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
сегодня в 21:36
Да шахтер молодцы в этом плане, немало классных игроков раскрыли. И при этом в лч всегда здорово играли.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:34
Они будут наблюдать за его игрой в весенней стадии чемпионата РПЛ и по итогам его игры, за этот период, будут принимать решение. Я так думаю.
ABir
ABir
сегодня в 21:28
Пока это только общие фразы не о чем. Я тоже многим интересуюсь
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 21:17
Ну, чтобы лигу фермеров выиграть можно и из ФНЛ пару игроков взять просто для прикола))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:13
Паредеса ещё у Зенита покупали)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:06
Сотку и забирайте!
матос
матос
сегодня в 21:06
Надеюсь что Манфред и вторую половину сезона проведет не хуже первой. А далее будет видно. В плане продаж мне нравился Шахтер , за приличные бабки всегда своих игроков впаривали
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:05
Парижский клуб просто обязан интересоваться любым забивным игроком, который появляется на футбольном поле. Как раз забивать у ПСЖ сейчас получается очень плохо. Я думаю и агент подсуетился, предлагает Угальде направо и налево - резюме у него получается знатным. Уже и руки потирает, предчувствуя хорошие комиссионные.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:59
Ну раз Сафона взяли, то теперь и пол РПЛ могут туда перетащить))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:56
То что он на карандаше после этой половины сезона это понятно! Правда не думаю что он прямо нужен ПСЖ
YNWA
YNWA ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 20:52
Зачем он псж нужен? Слабый футболист по всем параметрам.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:50
Ну летом возможно если Угальде будет прогрессировать...
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