ПСЖ интересуется Угальде

По информации источника, «Пари Сен-Жермен» проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.
Парижане следят за ситуацией вокруг игрока. Переход может произойти как в январе, так и летом.
По информации источника, «Пари Сен-Жермен» проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.
Парижане следят за ситуацией вокруг игрока. Переход может произойти как в январе, так и летом.
Что касается Угальде, то и сейчас мало верю в этот надуманный интерес, также, как не верю в интерес вокруг Батракова. Слухами земля полнится... Ни один уважающий себя европейский клуб не купит полуфабрикат, коим, на сегодня является Угальде. При всем Уважении к этому игроку, но надо видеть его сильные и слабые стороны, также u его возможности. А говорить об интересе к тому или иному футболисту со стороны топов можно сколько угодно- это прежде всего агентура игрока, желающего наварить на своем клиенте...
Что касается Угальде, то и сейчас мало верю в этот надуманный интерес, также, как не верю в интерес вокруг Батракова. Слухами земля полнится... Ни один уважающий себя европейский клуб не купит полуфабрикат, коим, на сегодня является Угальде. При всем Уважении к этому игроку, но надо видеть его сильные и слабые стороны, также u его возможности. А говорить об интересе к тому или иному футболисту со стороны топов можно сколько угодно- это прежде всего агентура игрока, желающего наварить на своем клиенте...