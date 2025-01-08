«Спартак» может лишиться 13 футболистов за год. Многие недовольны ролями, а другие верят в прогресс

У нового спортивного директора много работы.
«Спартак» выбрал футбольным директором клуба Франсиса Кахигао. Опытный испанец получил контракт на 2.5 года. Раньше был скаутом «Арсенала», заманил парочку интересных футболистов. Потом жил в Чили, где помогал национальной команде, а затем оказался в «Галатасарае». Пестрая карьера и желание хорошо зарабатывать, ведь в Стамбуле и Москве испанец оказался из-за денег. Хотя проекты тоже интересные, а тренеры эмоциональные. Станкович не сработался с Амаралом, португалец уехал и жаловался на интриги в клубе. Взяли Кахигао, который тоже знает рынок Южной Америки. Но также испанец должен будет вести переговоры с агентами футболистов, которые хотят покинуть «Спартак» в новом году. И таких ребят много.
Угальде и Барко могут уйти на повышение
Удачная игра Манфреда в атаке, а Эсекьеля на позиции диспетчера выгодна «Спартаку». И одновременно футболисты такой ценовой категории – около 15 млн евро, всегда привлекают скаутов. В случае с 22-летним нападающим можно будет торговаться, ведь Угальде работал в «Твенте», получил опыт в западной лиге. Барко играл в Аргентине и США, но тоже достаточно молодой, чтобы в него поверили в Серии А или Ла Лиге. Лидеры «Спартак» мотивированы, чтобы ударно пройти весну – скауты будут проверять стабильность. Но если Угальде и Барко останутся в тройке лучших футболистов РПЛ, то за ними обязательно придут. Агенты форварда Манфреда развернули кампанию, упоминая даже «Манчестер Сити». Пошла реклама, дальше будут переговоры.
Нет смысла оставлять Кристофера Мартинса
Хавбек не может закрыть позицию диспетчера с пасом, а таких футболистов всегда искал Станкович, работая в Сербии и Венгрии. Там Деян становился чемпионом, хочет в итоге сразится за первую строчку в РПЛ. Пока сложно найти правильного кандидата, поскольку позиция особая, нужен человек с пасом Вендела и умением отбирать мяч Барриоса. Таких футболистов мало, они стоят бешеных денег. Надо раскрыть потенциал парня, которого другие недооценили. Задача для Кахигао. Станкович смог раскрутить Мартинса на парочку сильных поединков в конце года. У Кристофера была свободная позиция, ему позволяли атаковать. Но есть мнение, что хавбек так старался ради удачного перехода в один из западных клубов. Мартинс не нужен в основе.
Хлусевич и Зобнин превратились в запасных
У атакующего крайнего защитника Хлусевича появились конкуренты на двух флангах. Хотя «Спартак» по-прежнему ищет сильного правого латераля, Станкович пока доверял крепкому Денисову, а не Хлусевичу. А слева Даниила вытеснил Рябчук, молдаванин разыгрался при новом тренере. Также подвезли португальца Мангуша, лишний раз подчеркнули, что Хлусевич не входит в планы «Спартака». А у Зобнина, помимо аналогичных проблем с поиском места в твердой основе, есть также ещё одна причина для отъезда – зарплата. «Спартак» не хочет платить много денег ветерану после серии сложных травм в прошлом, когда тот на подмене. Зобнин может играть справа в защите, но это как позиция Кузяева в «Зените» в прошлом. Лучше уехать.
Николсон и Жозе блокируют поиски джокера
Ситуации разные. Шамар оказался лишним в клубах, куда его отдавали в аренду. Не выкупили контракт, вернулся. Нечто похожее может произойти с крайним защитником Таварешем. У него не сложилось в Австрии, хотят вернуть «спартаковца» из аренды досрочно. Николсон пока нужен в заявке как подмена Угальде и силовой форвард, ведь Виллиан Жозе не справился с задачей и не стал заменой для Соболева. Станкович понимает, что оба нападающих недостаточно крутые для развития «Спартака» в чемпионском векторе. Зимой будет проще найти новый клуб Николсону, а вот Жозе из-за плохой формы вряд ли хотят видеть в других командах с деньгами на трансфер. Но надо действовать, ведь «Спартаку» не помешает форвард-джокер.
Игнатову и Зорину нужна игровая практика
Атакующие полузащитники сыграли в РПЛ меньше полного матча. С нулевой игровой практикой нельзя развиваться. Зорину 20 лет, старше Батракова. Игнатову 24 года, на пороге взрослого отрезка в карьере. Михаил может уйти в другой клуб. Его отец рассказал о переговорах. Но можно продлить контракт и уйти в аренду. Если заиграет – вернется, а не раскроется – расстанутся. Футболист Игнатов вряд ли нравится Станковичу, поскольку слишком медленный для шустрой атаки «Спартака» с невысокими Угальде, Мединой, Маркиньосом и Бонгонда. Зорину тоже тяжело найти себе место. Его выручает возраст, может подождать. Боссы «Спартака» упоминали недавно отговорку о «ставке на молодых россиян». Нужен результат, а не лозунги.
Чернов и Абена не тянут уровень фаворита
У Чернова были удачные поединки, а вот новичок Абена, которого прекрасно знает Станкович, дебютировал неудачно. Не сомневаемся, что оба опытных центральных защитника могут выдать парочку сильных матчей в основе «Спартака». Особенно в матчах, где мяч 65 % времени у «красно-белых». Но как только говорим о чемпионской борьбе, то Чернову и Абене не хватает класса. Литвинов будет спорить с Дуарте за право стать напарником Бабича в центре обороны, а новый директор может подыскать ещё одного центрального защитника. Хотя людей немало, по факту всё держится на Бабиче. Срджан получил травму, может услышать от агента, что его летом зовут обратно в элитный дивизион. «Спартаку» важно вовремя продать резервистов и искать новичка.
Маркиньос и Зиньковский изучают варианты
У бразильца благодаря хорошему отрезку появились варианты на родине. Не забывайте, как сложно теплолюбивым игрокам в РПЛ. Плюс длительные перелеты. Надо в случае с южными регионами ездить поездами и автобусами, а не только летать самолетами. Устают, редко видят родных. Маркиньос потерял отца осенью, хочет быть ближе к матери, а она в Бразилии. Станкович пытается отговорить вингера от ухода. Но таких случаев хватает. «Зенит» снова ссорится с Венделом, который не хочет возвращаться в Санкт-Петербург. У Зиньковского – тоже левого латераля, как Маркиньос, другая причина для ухода из «Спартака». Нет игровой практики. Антону не двадцать лет, чтобы ждать в запасе, ему точно надо искать команду в январе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1397362/kahigao-fransis-spartak 08.01.2025.
У Хесуса фамилия МеДина.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1397362/kahigao-fransis-spartak 08.01.2025.
У Хесуса фамилия МеДина.