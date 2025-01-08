«Спартак» может лишиться 13 футболистов за год. Многие недовольны ролями, а другие верят в прогресс

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08 января 2025, 16:32

У нового спортивного директора много работы.

«Спартак» выбрал футбольным директором клуба Франсиса Кахигао. Опытный испанец получил контракт на 2.5 года. Раньше был скаутом «Арсенала», заманил парочку интересных футболистов. Потом жил в Чили, где помогал национальной команде, а затем оказался в «Галатасарае». Пестрая карьера и желание хорошо зарабатывать, ведь в Стамбуле и Москве испанец оказался из-за денег. Хотя проекты тоже интересные, а тренеры эмоциональные. Станкович не сработался с Амаралом, португалец уехал и жаловался на интриги в клубе. Взяли Кахигао, который тоже знает рынок Южной Америки. Но также испанец должен будет вести переговоры с агентами футболистов, которые хотят покинуть «Спартак» в новом году. И таких ребят много.

Угальде и Барко могут уйти на повышение

Удачная игра Манфреда в атаке, а Эсекьеля на позиции диспетчера выгодна «Спартаку». И одновременно футболисты такой ценовой категории – около 15 млн евро, всегда привлекают скаутов. В случае с 22-летним нападающим можно будет торговаться, ведь Угальде работал в «Твенте», получил опыт в западной лиге. Барко играл в Аргентине и США , но тоже достаточно молодой, чтобы в него поверили в Серии А или Ла Лиге. Лидеры «Спартак» мотивированы, чтобы ударно пройти весну – скауты будут проверять стабильность. Но если Угальде и Барко останутся в тройке лучших футболистов РПЛ , то за ними обязательно придут. Агенты форварда Манфреда развернули кампанию, упоминая даже «Манчестер Сити». Пошла реклама, дальше будут переговоры.

Нет смысла оставлять Кристофера Мартинса

Хавбек не может закрыть позицию диспетчера с пасом, а таких футболистов всегда искал Станкович, работая в Сербии и Венгрии. Там Деян становился чемпионом, хочет в итоге сразится за первую строчку в РПЛ . Пока сложно найти правильного кандидата, поскольку позиция особая, нужен человек с пасом Вендела и умением отбирать мяч Барриоса. Таких футболистов мало, они стоят бешеных денег. Надо раскрыть потенциал парня, которого другие недооценили. Задача для Кахигао. Станкович смог раскрутить Мартинса на парочку сильных поединков в конце года. У Кристофера была свободная позиция, ему позволяли атаковать. Но есть мнение, что хавбек так старался ради удачного перехода в один из западных клубов. Мартинс не нужен в основе.

Хлусевич и Зобнин превратились в запасных

У атакующего крайнего защитника Хлусевича появились конкуренты на двух флангах. Хотя «Спартак» по-прежнему ищет сильного правого латераля, Станкович пока доверял крепкому Денисову, а не Хлусевичу. А слева Даниила вытеснил Рябчук, молдаванин разыгрался при новом тренере. Также подвезли португальца Мангуша, лишний раз подчеркнули, что Хлусевич не входит в планы «Спартака». А у Зобнина, помимо аналогичных проблем с поиском места в твердой основе, есть также ещё одна причина для отъезда – зарплата. «Спартак» не хочет платить много денег ветерану после серии сложных травм в прошлом, когда тот на подмене. Зобнин может играть справа в защите, но это как позиция Кузяева в «Зените» в прошлом. Лучше уехать.

Николсон и Жозе блокируют поиски джокера

Ситуации разные. Шамар оказался лишним в клубах, куда его отдавали в аренду. Не выкупили контракт, вернулся. Нечто похожее может произойти с крайним защитником Таварешем. У него не сложилось в Австрии, хотят вернуть «спартаковца» из аренды досрочно. Николсон пока нужен в заявке как подмена Угальде и силовой форвард, ведь Виллиан Жозе не справился с задачей и не стал заменой для Соболева. Станкович понимает, что оба нападающих недостаточно крутые для развития «Спартака» в чемпионском векторе. Зимой будет проще найти новый клуб Николсону, а вот Жозе из-за плохой формы вряд ли хотят видеть в других командах с деньгами на трансфер. Но надо действовать, ведь «Спартаку» не помешает форвард-джокер.

Игнатову и Зорину нужна игровая практика

Атакующие полузащитники сыграли в РПЛ меньше полного матча. С нулевой игровой практикой нельзя развиваться. Зорину 20 лет, старше Батракова. Игнатову 24 года, на пороге взрослого отрезка в карьере. Михаил может уйти в другой клуб. Его отец рассказал о переговорах. Но можно продлить контракт и уйти в аренду. Если заиграет – вернется, а не раскроется – расстанутся. Футболист Игнатов вряд ли нравится Станковичу, поскольку слишком медленный для шустрой атаки «Спартака» с невысокими Угальде, Мединой, Маркиньосом и Бонгонда. Зорину тоже тяжело найти себе место. Его выручает возраст, может подождать. Боссы «Спартака» упоминали недавно отговорку о «ставке на молодых россиян». Нужен результат, а не лозунги.

Чернов и Абена не тянут уровень фаворита

У Чернова были удачные поединки, а вот новичок Абена, которого прекрасно знает Станкович, дебютировал неудачно. Не сомневаемся, что оба опытных центральных защитника могут выдать парочку сильных матчей в основе «Спартака». Особенно в матчах, где мяч 65 % времени у «красно-белых». Но как только говорим о чемпионской борьбе, то Чернову и Абене не хватает класса. Литвинов будет спорить с Дуарте за право стать напарником Бабича в центре обороны, а новый директор может подыскать ещё одного центрального защитника. Хотя людей немало, по факту всё держится на Бабиче. Срджан получил травму, может услышать от агента, что его летом зовут обратно в элитный дивизион. «Спартаку» важно вовремя продать резервистов и искать новичка.

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