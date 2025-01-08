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«Баия» завершает подписание контракта с Виллианом Жозе

сегодня, 16:03

«Баия» завершает подписание контракта с 33-летним нападающим «Спартака» Виллианом Жозе.

«Баия» и «красно-белые» согласовали основные условия сделки, и сейчас стороны дорабатывают последние детали.

Контракт Виллиана Жозе с командой будет рассчитан на три сезона. «Флуминенсе» также проявляет интерес к игроку и даже сделал официальное предложение, но «Баия» опередила конкурентов и находится на финальной стадии переговоров с футболистом.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 17:34
Вот уж подарок так подарок скауты откопали для Спартака... )))
Долго не могли его кому-нибудь передарить - подарок упирался изо всех сил.
Интересно, как его уговорили уйти по-хорошему???
Денег дали или яйца прищемили???
Вроде как Спартак его готов был отдать насовсем бесплатно.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:26
Хорошо, что наконец-то удалось избавиться от этого бразильского балласта.
Изначально было понятно, что это провальный трансфер. Мало того, что возрастной игрок, так он ещё и с лишним весом, да ещё и ленивый.
Урок на будущее (сколько уже их было) боссам спартаковского клуба, ведь без их одобрения покупки Жозе, тоже не обошлось. Хотелось бы надеяться, что новый спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао, будет вести грамотную и вдумчивую трансферную политику, и не будет допускать таких косяков, которые допускал Аморал. Теперь очередь за Абеной и Николсоном.
Вещий
Вещий
сегодня в 16:36
Его еще умудрились продать (или отправить а аренду... это не понятно), но если продали, то за такую сделку можно и премию дать...:)))

Хотя я где то "читкал" что его отдают бесплатно..... но у него зарплата 1,7 лямов евро в Спартаке ещё 2 года, и здесь Кохигао сделал разумное предложение Байи. Они (оба клуба) поделят эту сумму.... Байя будет платить 500 тысяч, а остаток 1,2 милл в год будет доплачивать Спартак еще 2 года....
Ведь выгодно всем. Да?
Бизнес по-русски, купил дороже, продал дешевле
Константин Белых
Константин Белых ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:12
Это не игрок. Это 77 уже.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 16:11
Алилуйя! еще пусть барахло Мангаша с собой зацепит.И толсто63х нигеров Абену с Шамаром.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:09
Вроде возрастной игрок, но раз берут-значит надо...
Гость
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