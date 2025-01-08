«Баия» завершает подписание контракта с Виллианом Жозе

«Баия» завершает подписание контракта с 33-летним нападающим «Спартака» Виллианом Жозе.
«Баия» и «красно-белые» согласовали основные условия сделки, и сейчас стороны дорабатывают последние детали.
Контракт Виллиана Жозе с командой будет рассчитан на три сезона. «Флуминенсе» также проявляет интерес к игроку и даже сделал официальное предложение, но «Баия» опередила конкурентов и находится на финальной стадии переговоров с футболистом.
Изначально было понятно, что это провальный трансфер. Мало того, что возрастной игрок, так он ещё и с лишним весом, да ещё и ленивый.
Урок на будущее (сколько уже их было) боссам спартаковского клуба, ведь без их одобрения покупки Жозе, тоже не обошлось. Хотелось бы надеяться, что новый спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао, будет вести грамотную и вдумчивую трансферную политику, и не будет допускать таких косяков, которые допускал Аморал. Теперь очередь за Абеной и Николсоном.
Изначально было понятно, что это провальный трансфер. Мало того, что возрастной игрок, так он ещё и с лишним весом, да ещё и ленивый.
Урок на будущее (сколько уже их было) боссам спартаковского клуба, ведь без их одобрения покупки Жозе, тоже не обошлось. Хотелось бы надеяться, что новый спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао, будет вести грамотную и вдумчивую трансферную политику, и не будет допускать таких косяков, которые допускал Аморал. Теперь очередь за Абеной и Николсоном.