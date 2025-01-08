«Баия» завершает подписание контракта с Виллианом Жозе

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сегодня, 16:03

«Баия» завершает подписание контракта с 33-летним нападающим «Спартака» .

«Баия» и «красно-белые» согласовали основные условия сделки, и сейчас стороны дорабатывают последние детали.

Контракт Виллиана Жозе с командой будет рассчитан на три сезона. «Флуминенсе» также проявляет интерес к игроку и даже сделал официальное предложение, но «Баия» опередила конкурентов и находится на финальной стадии переговоров с футболистом.