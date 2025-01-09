Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Шальке»

«Шальке», выступающий ныне во второй Бундеслиге, рассматривает подписание 31-летнего Лориса Кариуса зимой как свободного агента, переговоры находятся на продвинутой стадии.
По данным источника, «Шальке» видит в Кариусе дублера Юстина Хекерена и замену Рону-Торбену Хофманну, который может уйти в аренду в «Айнтрахт» из Брауншвейга.
Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона.
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