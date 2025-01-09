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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Вторая Бундеслига 2024/2025

Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Шальке»

вчера, 10:30

«Шальке», выступающий ныне во второй Бундеслиге, рассматривает подписание 31-летнего Лориса Кариуса зимой как свободного агента, переговоры находятся на продвинутой стадии.

По данным источника, «Шальке» видит в Кариусе дублера Юстина Хекерена и замену Рону-Торбену Хофманну, который может уйти в аренду в «Айнтрахт» из Брауншвейга.

Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:53
Да уж...
Бензема напрочь закопал карьеру парню...
h996n5b2djba
h996n5b2djba
вчера в 11:47
Без денег Газпрома Шальке катится все ниже и ниже. Кариус нужен для потехи публики.
2ban3gm54983
2ban3gm54983
вчера в 11:46
Помню этого вратаря -дырку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
Лишь в качестве дублёра зовут. А когда-то был толковым вратарём...
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:47
Да он и раньше звёзд с неба не ловил. А щас уж и вовсе
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:43
Кариус просто деградирует...
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