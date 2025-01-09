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«Челси» в январе покинут четыре футболиста

вчера, 10:21

«Челси» расстанется с защитником Бенжамином Чиллуэлом и с полузащитниками Кэрни Чуквуемекой, Чезаре Казадеи и Кирнаном Дьюсбери-Холлом.

В нынешнем сезоне 28-летний Чилуэлл сыграл в одном матче Кубка лиги.

В текущем сезоне 21-летний Чуквуемека сыграл за «синих» в пяти встречах и не отметился результативными делами.

В нынешнем сезоне 26-летний Дьюсбери-Холл провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал ассист.

21-летний Казадеи в текущем сезоне провёл за лондонский клуб шесть игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
Del_Rio
Del_Rio
вчера в 19:40
Казадеи надо в Италию, пока не загубил свой талант.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Здорова!
Где-то..., "глубоко глубоко"..., я понимал, что задаю риторические вопросы.)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 12:37
26 лет в футболе старый?
Ну-ну))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:36
Привет!
У Бенжамина летом 2027, у Кэрни и итальянца в июне 2028 у четвертого пассажира в ...29-ом)
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 12:05
1й (Бенжамин Чиллуэл) и 4й (Кирнан Дьюсбери-Холл) староваты для нынешнего Челси. Явно будут молодые таланты искать и конечно покупать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:00, ред.
У всех 4-х контракты в январе заканчиваются? Или это фантазия-хотелка Боэли?
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:51
Челси продолжает избавляться от лишних игроков. Когда закончит?
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:49
Я тоже подумал а почему так мало))
drug01
drug01
вчера в 10:31
Видно решили сменить состав?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:29
Всего четыре?
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