«Челси» в январе покинут четыре футболиста

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вчера, 10:21

«Челси» расстанется с защитником и с полузащитниками , и .

В нынешнем сезоне 28-летний Чилуэлл сыграл в одном матче Кубка лиги.

В текущем сезоне 21-летний Чуквуемека сыграл за «синих» в пяти встречах и не отметился результативными делами.

В нынешнем сезоне 26-летний Дьюсбери-Холл провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал ассист.

21-летний Казадеи в текущем сезоне провёл за лондонский клуб шесть игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.