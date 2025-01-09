«Челси» расстанется с защитником Бенжамином Чиллуэлом и с полузащитниками Кэрни Чуквуемекой, Чезаре Казадеи и Кирнаном Дьюсбери-Холлом.
В нынешнем сезоне 28-летний Чилуэлл сыграл в одном матче Кубка лиги.
В текущем сезоне 21-летний Чуквуемека сыграл за «синих» в пяти встречах и не отметился результативными делами.
В нынешнем сезоне 26-летний Дьюсбери-Холл провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал ассист.
21-летний Казадеи в текущем сезоне провёл за лондонский клуб шесть игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Где-то..., "глубоко глубоко"..., я понимал, что задаю риторические вопросы.)
Где-то..., "глубоко глубоко"..., я понимал, что задаю риторические вопросы.)
Ну-ну))
Ну-ну))
У Бенжамина летом 2027, у Кэрни и итальянца в июне 2028 у четвертого пассажира в ...29-ом)
У Бенжамина летом 2027, у Кэрни и итальянца в июне 2028 у четвертого пассажира в ...29-ом)