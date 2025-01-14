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«Спартак» разорвал контракт с Виллианом Жозе

вчера, 13:41

Пресс-служба «Спартака» объявила об уходе нападающего Виллиана Жозе.

Контракт с форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Спартак» разорвал контракт с Виллианом Жозе

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Все комментарии
Tonik-ID
Tonik-ID
вчера в 22:58
Нормальная такая схема)Допустим ты селекционер большого клуба в котором частенько меняются тренера. Ты берёшь неликвид, его понятное дело морозят на лавке, далее разрывают с ним контракт с отступными, часть которых падает тебе через агента этого неликвида. Бинго!
матос
матос
вчера в 21:07
Отлично , от неликвида нужно избавляться.
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:18
Сравнили,в Спартаке ни Месси,ни Ямаль не будут играть,ему больше подходят ниже среднего аргентинцы и мексиканцы
True Story
True Story
вчера в 19:13
Нахапал бабосов, теперь можно и на покой
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:04
По всей видимости новый руководящий товарищ , не раздумывая, стал вычищать балласт.
Сп62
Сп62
вчера в 18:54
Хорошо бы, чтобы ещё Шамара с собой прихватил.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:40
Эх Хосе и в Спартаке тобой недовольны )
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:51
Спартак просто играть не умеет, не мог бывший игрок Реала такую статистику показать
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:18
"Спасибо" на картинке написано, ну собственно спасибо что ушёл, и что Динамо забил тоже, только Спартаку это не помогло в пути РПЛ на долго задержаться
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:52, ред.
Наконец-то от этого бразильского балласта избавились. Совершенно бесполезный игрок. О чём думали, когда подписывали его? Куда смотрели? Ведь уже понятно было, что он "сбитый лётчик", да ещё и с лишним весом. Помнится на исходе своей карьеры знаменитый Герд Мюллер тоже играл с лишним весом и это нисколько не сказывалось на его результативности как форварда, которая оставалась как и прежде на очень высоком уровне. Но Жозе - это не Герд Мюллер, у него нет и не было такого голевого чутья и близко.
Хотелось бы надеяться, что новый спортивный директор "Спартака" Кахигао будет более профессионально и вдумчиво вести трансферную политику клуба и не будет допускать таких грубых ошибок и просчётов, как Амарал и предыдущие спортивные директора.
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:35
Понятное дело что деньжат то в виде "золотого парашюта" накинули)))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:34
Легендарная дубина стоеросовая.. Накакой куй вообще приходил если поршнями уже двигать не может непонятно.Слава богу!
протон
протон
вчера в 15:08
Купили за 2млн чтобы один гол забил и ушел
Хоть легионерское место освободил, ждем новичков !
vbrvn33vswbe
vbrvn33vswbe
вчера в 14:56
Спартак: "Спасибо, что свалил от нас".
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:51
А КОМУ "отдельное спасибо"-то за его приход в Спартак нужно говорить???
Как-то здесь этот вопрос совсем не освещён...
Там ещё есть пара-тройка нахлебников. Причём, иностранных.
Их ХТО притащил???
АФФтара в студию!!!!!
Опять же: ничего нет о размере отступных этому прощелыге...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:26
Спартак поступил совершенно логично... От балласта надо периодически избавляться. Виллиан Жозе слишком дорогое удовольствие, чтобы сидеть постоянно на лавке... И выпускать никак нельзя, он и близко не соответствует уровню красно-белых - с ним селекционеры явно ошиблись.
drug01
drug01
вчера в 14:06
Так должно и быть!!!
112910415
112910415
вчера в 14:05
спасибо, что ушёл
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:05
Спасибо, что освободил место и удачи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:59
Спасибо Виллаин Жозе))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:57
А фото то вверху - как в тему! )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:49
Слава Богу ...сбагрили...!!!
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