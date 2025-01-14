«Спартак» разорвал контракт с Виллианом Жозе

Пресс-служба «Спартака» объявила об уходе нападающего Виллиана Жозе.
Контракт с форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Пресс-служба «Спартака» объявила об уходе нападающего Виллиана Жозе.
Контракт с форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Как-то здесь этот вопрос совсем не освещён...
Там ещё есть пара-тройка нахлебников. Причём, иностранных.
Их ХТО притащил???
АФФтара в студию!!!!!
Опять же: ничего нет о размере отступных этому прощелыге...
Как-то здесь этот вопрос совсем не освещён...
Там ещё есть пара-тройка нахлебников. Причём, иностранных.
Их ХТО притащил???
АФФтара в студию!!!!!
Опять же: ничего нет о размере отступных этому прощелыге...
Хотелось бы надеяться, что новый спортивный директор "Спартака" Кахигао будет более профессионально и вдумчиво вести трансферную политику клуба и не будет допускать таких грубых ошибок и просчётов, как Амарал и предыдущие спортивные директора.
Хотелось бы надеяться, что новый спортивный директор "Спартака" Кахигао будет более профессионально и вдумчиво вести трансферную политику клуба и не будет допускать таких грубых ошибок и просчётов, как Амарал и предыдущие спортивные директора.