Роналду согласился продлить контракт с «Аль-Насром»

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вчера, 23:37

Нападающий «Аль-Насра» согласился продлить контракт с клубом, сообщает O Jogo со ссылкой на Al Khabar.

Португалец выступает за саудовскую команду с 1 января 2023 года, его соглашение было рассчитано до конца этого сезона.

Отмечается, что форвард принял предложение о продлении контракта, полагая, что следующим летом будут сделаны крупные приобретения, с целью составить конкуренцию «Аль-Хилялю» и «Аль-Иттихаду» за завоевание главных трофеев.