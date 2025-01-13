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ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду согласился продлить контракт с «Аль-Насром»

вчера, 23:37

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду согласился продлить контракт с клубом, сообщает O Jogo со ссылкой на Al Khabar.

Португалец выступает за саудовскую команду с 1 января 2023 года, его соглашение было рассчитано до конца этого сезона.

Отмечается, что форвард принял предложение о продлении контракта, полагая, что следующим летом будут сделаны крупные приобретения, с целью составить конкуренцию «Аль-Хилялю» и «Аль-Иттихаду» за завоевание главных трофеев.

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Все комментарии
zim289
zim289 ответ xcggvrc4c9pw (раскрыть)
сегодня в 09:29
Зачем? Человек занят любимым делом, деньги, профессионализм и современная медицина позволяют поддерживать форму лет до 50. Уж до 45 — точно.
q76dgs485u59
q76dgs485u59
сегодня в 07:34
Кажись его там всё устраивает, будем следить за усилением
xcggvrc4c9pw
xcggvrc4c9pw
сегодня в 05:23
Пора бы уже ему и закругляться
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:15
Ему больше некуда особо податься!Карьера на закате! А тут и деньги и рекорды можно бить)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:01
В чём - чём, а в этом я не сомневался. Месяц назад я обосновал своё мнение тем, что португальцу, чтобы остаться в истории футбола и одновременно не затеряться в тени Месси, надо забить тысячу голов, а сделать это в любом европейском клубе невозможно. Оказался прав.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:45
Еще бы он отказался от 200 миллионов))
Это все равно, что пчелы против мёда
Гость
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