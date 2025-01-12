«Локомотив» продолжает работу по переподписанию Батракова

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вчера, 13:30

Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил, что работа по переподписанию контракта с полузащитником продолжается.

Нет никакой саги с подписанием Батракова. Идёт нормальная работа клуба по отношению к своему воспитаннику. Нет никаких конкретных задач определить дату подписания нового контракта.

Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 19-летнего атакующего полузащитника 17 матчей в РПЛ (10 голов и 6 ассистов) и 6 игр в Кубке России (гол и 2 ассиста). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в новый контракт Батракова намерены прописать отступные для Европы.