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«Локомотив» продолжает работу по переподписанию Батракова

вчера, 13:30

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что работа по переподписанию контракта с полузащитником Алексеем Батраковым продолжается.

Нет никакой саги с подписанием Батракова. Идёт нормальная работа клуба по отношению к своему воспитаннику. Нет никаких конкретных задач определить дату подписания нового контракта.

Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 19-летнего атакующего полузащитника 17 матчей в РПЛ (10 голов и 6 ассистов) и 6 игр в Кубке России (гол и 2 ассиста). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в новый контракт Батракова намерены прописать отступные для Европы.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:22, ред.
- А чего вдруг так засуетились? Свой воспитанник... Контракт до 2027 года... Вроде бы всё путём... Живи и радуйся...
- Или нет? Чего-то не договаривают... Что-то от нас скрывают... Видать "не всё спокойно в датском королевстве"...
112910415
112910415
вчера в 22:07
как-то долго ...
FootFun
FootFun
вчера в 20:43
Только не в РПЛ
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:18
Совсем "мышей не ловят"...)
znyk8xjd5n27
znyk8xjd5n27
вчера в 16:55
Зарплату придется повышать и очень сильно.
shlomo
shlomo
вчера в 13:49
Вы главное быстрее впишите сумму отступных побольше 6 миллионов. Например 7, ага. А если серьёзно сумма отступных должны быть больше 20-30 мультов. И пропишите это в зимней паузе чтобы летом (если что то пойдет не так) продать парня с выгодой... хотя тут не все так просто... тут главное с отступными не переборщить, чтобы не ломать парню карьеру, Европа ждёт ....
lotsman
lotsman
вчера в 13:36
Переподписать нужного игрока, это такая большая работа, что она продолжается уже довольно долго и никак не закончится?
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:33
Решили до 2044 переподписать? Критинизм какой то...
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