«Динамо» намерено улучшить контракт Бителло

«Динамо» начало переговоры с полузащитником Бителло по вопросу улучшения условий контракта.
Напомним, 25-летний атакующий полузащитник выступает за «бело-голубых» с сентября 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне Бителло сыграл 15 матчей в РПЛ (гол и 9 ассистов) и 6 матчей в Кубке России (ассист). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отклонило предложение по Бителло из бразильской Серии А.
Надеюсь подпишут, но великой потерей бразилец не станет.
Особенно с бестолковым Личкой...
Надеюсь подпишут, но великой потерей бразилец не станет.
Особенно с бестолковым Личкой...
Поговорят и наверняка договорятся, у клуба и Битело на данном этапе нет иных вариантов, он нужны друг другу, так что счастливый конец этой сантабарбары сильно хлопотным не ожидается..
Поговорят и наверняка договорятся, у клуба и Битело на данном этапе нет иных вариантов, он нужны друг другу, так что счастливый конец этой сантабарбары сильно хлопотным не ожидается..