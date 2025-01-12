«Динамо» намерено улучшить контракт Бителло

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вчера, 12:33

«Динамо» начало переговоры с полузащитником по вопросу улучшения условий контракта.

Напомним, 25-летний атакующий полузащитник выступает за «бело-голубых» с сентября 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне Бителло сыграл 15 матчей в РПЛ (гол и 9 ассистов) и 6 матчей в Кубке России (ассист). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отклонило предложение по Бителло из бразильской Серии А.