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«Динамо» намерено улучшить контракт Бителло

вчера, 12:33

«Динамо» начало переговоры с полузащитником Бителло по вопросу улучшения условий контракта.

Напомним, 25-летний атакующий полузащитник выступает за «бело-голубых» с сентября 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне Бителло сыграл 15 матчей в РПЛ (гол и 9 ассистов) и 6 матчей в Кубке России (ассист). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отклонило предложение по Бителло из бразильской Серии А.

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Все комментарии
moscowkent
moscowkent ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 09:18
Себа вообще был светлым пятном в нашем тумане. И по классу, и по-человечески. Главная потеря за многие годы.
112910415
112910415
вчера в 22:09
договорятся как-то
Dinamo
Dinamo
вчера в 19:20
Ведущим игроком команды был Шиманьски. Сказать такое про Бита - верх идиотизма.

Надеюсь подпишут, но великой потерей бразилец не станет.

Особенно с бестолковым Личкой...
баск
баск
вчера в 14:50
В принципе-то всё верно, тема плановая, заявлена стороной игрока ещё месяц назад.
Поговорят и наверняка договорятся, у клуба и Битело на данном этапе нет иных вариантов, он нужны друг другу, так что счастливый конец этой сантабарбары сильно хлопотным не ожидается..
Capral
Capral
вчера в 13:11
Заёрзали ростовщики, испугались, что игрока уведут, и сразу решили поговорить про зарплату.))) А раньше, о чём думали? Вы для приличия, цену на Тюкавина поменяйте, потому что смешно со стороны это видеть. Ведущий игрок команды стоит 10, а примитивный позиционщик 16!!! Ну разве не смешно?!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:01
Добра Толя!Им вроде интересовались и продление контракта это в принципе улучшение своей позиции в потенциальных переговорах! Так что все правильно!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:56
Думаю что руководству и тренеру виднее что с ним делать....
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