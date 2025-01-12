«Бавария» сделала новое предложение Дэвису в размере € 25 млн в год

Бавария» сделала новое предложение 24-летнему левому защитнику Альфонсо Дэвису в размере € 25 млн в год.
По информации источника, мюнхенский клуб готов сделать канадского игрока вторым самым высокооплачиваемым футболистом команды после нападающего Харри Кейна.
При этом предложение мадридского «Реала», проявляющего активный интерес к Дэвису, уступает условиям от «Баварии».
Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Королевский клуб» готов обеспечить 24-летнему защитнику оклад в размере € 20 млн.
Реал Мадрид пусть выбирает между Тео и Гути.
Реал Мадрид пусть выбирает между Тео и Гути.
Бремя для баварской казны
Бремя для баварской казны