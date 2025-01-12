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«Бавария» сделала новое предложение Дэвису в размере € 25 млн в год

вчера, 20:46

Бавария» сделала новое предложение 24-летнему левому защитнику Альфонсо Дэвису в размере € 25 млн в год.

По информации источника, мюнхенский клуб готов сделать канадского игрока вторым самым высокооплачиваемым футболистом команды после нападающего Харри Кейна.

При этом предложение мадридского «Реала», проявляющего активный интерес к Дэвису, уступает условиям от «Баварии».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Королевский клуб» готов обеспечить 24-летнему защитнику оклад в размере € 20 млн.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:31
Очень надеюсь, что он останется в Баварии!!!
Реал Мадрид пусть выбирает между Тео и Гути.
STVA 1
STVA 1 ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 21:23
Подойдет время и он попросит! Вернее агент)
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:20
Это уже перебор... Никогда раньше в Баварии не было рекордов по зарплатам... А всё потому, что в клубе делали ставку на немецких игроков с их национальным характером. Для них было очень большой честью выступать за одну из ведущих команд мира. Не зря ее называли немецкой машиной. Сейчас от той Баварии осталась лишь бледная тень.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 20:59
Мусиала : Я хочу 30.. Логично.. 😄
allemz
allemz
вчера в 20:56
Средний по игре негр не стоит таких денег, имхо
Бремя для баварской казны
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 20:53
С каких это Бавария стала такой щедрой ? Что бы продлить и продать , а не что бы ушёл свободным агентом ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:47
Вот вам и Альфонс)) Разводит сосисочных на бабки
Гость
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