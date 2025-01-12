«Бавария» сделала новое предложение Дэвису в размере € 25 млн в год

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вчера, 20:46

Бавария» сделала новое предложение 24-летнему левому защитнику в размере € 25 млн в год.

По информации источника, мюнхенский клуб готов сделать канадского игрока вторым самым высокооплачиваемым футболистом команды после нападающего .

При этом предложение мадридского «Реала», проявляющего активный интерес к Дэвису, уступает условиям от «Баварии».