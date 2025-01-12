Нойер анонсировал продление контракта с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подтвердил, что подпишет новый контракт с мюнхенцами.
Скоро я подпишу новый контракт с «Баварией».
Напомним, Нойер выступает за «баварцев» с июля 2011 года. Его действующее соглашение истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 38-летний голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 13 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает немца в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Нойер вернулся к тренировкам в общей группе.
А появление вчера на острие атаки старика Мюллера- меня даже не рассмешило, но насторожило. Неужели, всё так печально в Баварии с финансами, что не могут купить приличного вратаря и ЦН?
А появление вчера на острие атаки старика Мюллера- меня даже не рассмешило, но насторожило. Неужели, всё так печально в Баварии с финансами, что не могут купить приличного вратаря и ЦН?
Полностью поддерживаю решение стража баварских ворот!
Мюллеру тоже продлить прописку!
Пусть делятся своим богатым опытом, с африканской молодёжью, до съёмных зубов на ночь в гранёный стакан (если ребя у кого такая проблема - на свой счёт не принимайте, сам такой...)
Делай из Баварии кадровую кузницу для Бундестим!
А мы между тем будем симпатизировать аптекарям и латентно за них подтапливать!
Полностью поддерживаю решение стража баварских ворот!
Мюллеру тоже продлить прописку!
Пусть делятся своим богатым опытом, с африканской молодёжью, до съёмных зубов на ночь в гранёный стакан (если ребя у кого такая проблема - на свой счёт не принимайте, сам такой...)
Делай из Баварии кадровую кузницу для Бундестим!
А мы между тем будем симпатизировать аптекарям и латентно за них подтапливать!