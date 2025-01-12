Нойер анонсировал продление контракта с «Баварией»

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вчера, 13:45

Вратарь «Баварии» подтвердил, что подпишет новый контракт с мюнхенцами.

Скоро я подпишу новый контракт с «Баварией».

Напомним, Нойер выступает за «баварцев» с июля 2011 года. Его действующее соглашение истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 38-летний голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 13 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает немца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Нойер вернулся к тренировкам в общей группе.