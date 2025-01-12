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Нойер анонсировал продление контракта с «Баварией»

вчера, 13:45

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подтвердил, что подпишет новый контракт с мюнхенцами.

Скоро я подпишу новый контракт с «Баварией».

Напомним, Нойер выступает за «баварцев» с июля 2011 года. Его действующее соглашение истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 38-летний голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 13 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает немца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Нойер вернулся к тренировкам в общей группе.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:43
Достойный список.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:09
Скорее всего это именно Бавария разрешит продлить контракт с Нойером. Но не наоборот.
Vea
Vea
вчера в 16:36, ред.
Подписать Мамардашвили и не было бы проблем. Наивно.
Вратарь Валенсии очень слабо играет ногами. А вчера пропустил бабочку а-ля Меньян в матче с Кальяри. И это при том, что команда находится в тяжелейшем положении. Очень важна была победа. Игроки просто были опустошены, когда в концовке он не спас. Все выложились на 110% ради победы, кроме вратаря.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:59
Прекрасная новость!
Полностью поддерживаю решение стража баварских ворот!
Мюллеру тоже продлить прописку!
Пусть делятся своим богатым опытом, с африканской молодёжью, до съёмных зубов на ночь в гранёный стакан (если ребя у кого такая проблема - на свой счёт не принимайте, сам такой...)
Делай из Баварии кадровую кузницу для Бундестим!
А мы между тем будем симпатизировать аптекарям и латентно за них подтапливать!
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 15:59
Логично, Дружище!!!)))
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:45
Ну и Нойер не играет в тех турнирах, где играет Акинфеев 😀
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:11
Да, Дружище, и вот так везде...)))
Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 15:07
Все хотят стариков быстрее на пенсию спихнуть)...
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 14:38
Акинфеев. Он не играет во всех тех турнирах, где играет Нойер.)))
ABir
ABir
вчера в 14:35
Можно сказать, одного возраста с Акинфеевым. Интересно, кто дольше продержится на высоком уровне.
a-league
a-league ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:33, ред.
Вчера за малым чуть эпично не привёз, выбивая мяч ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:24
Нойер говорит об этом так, будто делает Баварии большое одолжение. Я уверен, мюнхенский клуб совершит ошибку, продлив контракт с Мануэлем. Пожилой голкипер может стать проблемой - он всё больше ошибается и совсем перестал выручать. Кроме того я сомневаюсь, что у него, как прежде, есть авторитет среди игроков.
Capral
Capral
вчера в 14:10
Это какое-то безумие- продлевать ему и Мюллеру. Что один, что второй... Вчера снова, Нойер придумал на свою ж...у приключение, на ровном месте, но к счастью, всё закончилось благополучно для команды. После травмы, у Нойера появился страх в глазах, неуверенность в своих действиях, а про надежность и говорить не приходится. Надо было в прошлом сезоне Мамардашвили подписать- не было бы проблем.

А появление вчера на острие атаки старика Мюллера- меня даже не рассмешило, но насторожило. Неужели, всё так печально в Баварии с финансами, что не могут купить приличного вратаря и ЦН?
shlomo
shlomo
вчера в 13:53
Хорошо, с одной стороны, даже в нынешнем состоянии оказывает огромное влияние на игру и команду в целом. К тому же, уже говорил, что он и Мюллер заслужили право оставаться в команде столько, сколько посчитают нужным. К сожалению, нужно признать, что в отношении обожаемого мной Томаса, это уже сейчас практически чистая благотворительность, сильно сдаёт прямо на глазах. Это, конечно, не касается его влияния на команду, я только об игровых кондициях.
shur
shur
вчера в 13:49
...это уже мистер Мания Величия...!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:47
Нойер конечно заслуженный чел в Баварии но....
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