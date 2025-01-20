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Перес рассказал, почему покинул «Оренбург»

вчера, 14:54

Защитник «Серро Портеньо» Матиас Перес рассказал, почему покинул «Оренбург» в текущее трансферное окно.

Я оставил «Оренбург», потому что появилась возможность принять участие вместе с «Серро Портеньо» в Кубке Либертадорес. Это было для меня одним из главных устремлений в карьере. А кроме того, это возможность быть ближе к семье. Я слышал об интересе других российских клубов ко мне. Но ничего конкретного — одни разговоры.

Напомним, за «Оренбург» Перес сыграл 57 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 голевых передачи.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:51
Перес переизбран на пост президента Реала.)
Igo0rek
Igo0rek ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:27
Хотел такую же шутеечку закинуть)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:50
Потому что ему предложили стать президентом "Реала".
adekvat
adekvat
вчера в 15:28
Была бы конкретика в хороших цифрах я бы забил на кубок и на близость к семье.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58
Правильное решение, вполне адекватный поступок .
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