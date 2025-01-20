Перес рассказал, почему покинул «Оренбург»

Защитник «Серро Портеньо» рассказал, почему покинул «Оренбург» в текущее трансферное окно.

Я оставил «Оренбург», потому что появилась возможность принять участие вместе с «Серро Портеньо» в Кубке Либертадорес. Это было для меня одним из главных устремлений в карьере. А кроме того, это возможность быть ближе к семье. Я слышал об интересе других российских клубов ко мне. Но ничего конкретного — одни разговоры.