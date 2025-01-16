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Футболист Медиалиги примет участие в зимнем сборе «Пари НН»

вчера, 08:15

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин примет участие во втором зимнем сборе «Пари НН», который пройдёт в Турции.

Нижегородский клуб договорился с командой Медиалиги об участии игрока в тренировочной сессии. В расположение представителей РПЛ он прибудет 28 января.

Футболист является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне он забил три мяча и сделал две результативные передачи в Кубке МФЛ, также отметился двумя голами в Кубке России.

Маврин признан лучшим игроком, полузащитником и блогером 2024 года по версии Media Football Awards.

До перехода в медиафутбол хавбек выступал за ряд команд Нижегородской области на юниорском и взрослом уровнях.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:24
Я вообще удивлен как Маврин не оказался в РПЛ, а решил стать детским тренером. На редкость умный футболист, без рофлов это Де Брейне на минималках.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:09
силы ЧР и медиалиги примерно равны
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:26
Фармацевт на пенсионеров позарился...
3b6eamy3yw2a
3b6eamy3yw2a
вчера в 08:49
Его уже можно и в сборн России брать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:25
Случаются движения и наоборот, из медиалиги в РПЛ...
Vea
Vea
вчера в 08:17
Зачем? Ему уже 35, перспектив никаких. Чтобы блог вёл?
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