Футболист Медиалиги примет участие в зимнем сборе «Пари НН»

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вчера, 08:15

Полузащитник «Амкала» примет участие во втором зимнем сборе «Пари НН», который пройдёт в Турции.

Нижегородский клуб договорился с командой Медиалиги об участии игрока в тренировочной сессии. В расположение представителей РПЛ он прибудет 28 января.

Футболист является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне он забил три мяча и сделал две результативные передачи в Кубке МФЛ, также отметился двумя голами в Кубке России.

Маврин признан лучшим игроком, полузащитником и блогером 2024 года по версии Media Football Awards.

До перехода в медиафутбол хавбек выступал за ряд команд Нижегородской области на юниорском и взрослом уровнях.