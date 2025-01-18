Пособие по топ-трансферам от «Зенита». Готовят громкую сделку для борьбы с «Краснодаром»

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сегодня, 13:00

Опять обратились к бразильскому рынку.

«Горожане» не хотят повторять прошлогодних ошибок

«Краснодар» второй сезон кряду участвует в чемпионской гонке. В предыдущем сезоне её двигателем был Владимир Ивич, который привил «быкам» прагматичность и характер. Теперь это Мурад Мусаев – менеджер сохранил привнесённые сербом черты и совместил их с философией «Краснодара». В сезоне-23/24, среди прочего, не хватило трансферов. «Быки» брали своё, когда были единым механизмом – но лидерство в чемпионате было прыжком выше головы. Усиление напрашивалось – но на вход привезли «кота в мешке» Виктора Са и Кевина Кастаньо, который до сих пор не стал лидером старта.

В этом году ситуация иная. Южане более нацелены на трансферы. В шорт-листе – Адемир из «Баии», Анхело Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз» и лидер «Ривер Плейта» Пабло Солари. Последний – приоритетная цель, ради которой готовы включить в сделку того же Кастаньо. Это техничный вингер с культурой паса и поставленным ударом. Правда, оформить сделку будет крайне сложно, потому что также в переговоры с аргентинцами включился «Спартак».

И всё же теперь «Краснодар» имеет опыт чемпионской гонки, плюс продолжает поиск качественных легионеров – а потому к весенней части подойдёт более подготовленным.

Петербуржцы нашли, чем ответить

Ищут, судя по всему, в первую очередь игроков на фланги атаки и обороны. Справа в защите и так есть Караваев, функцию сменщика должен был взять на себя Волков. Правда последний выбыл на длительный срок с серьёзной травмой, да и Вячеслав травмам подвержен. По сообщениям СМИ , на эту позицию «сине-бело-голубые» присмотрели футболиста «Фламенго» Уэсли Винисиуса. По последним данным, возможная сумма компенсации, которую готовы выплатить петербуржцы, варьируется между 15 и 26 миллионами евро. Запросы бразильского клуба – минимум 20 миллионов. Кроме того, защитник из-за отсутствия еврокубков хочет выбить себе контракт получше.

В поисках правого вингера изначально предпочтение, по слухам, отдавали Джону Ариасу из «Флуминенсе». Сообщалось, что «Зенит» предлагал 10 млн евро отступных и был готов включить в сделку аренду Клаудиньо, но сам Джон отказался от переезда в Россию. Для колумбийца определяющим фактором считаются еврокубки – он хочет сыграть в ЛЧ .

Пришлось переключиться на другой вариант. Петербуржцы связались с «Ботафого», в составе которых их заинтересовал Луис Энрике. Изначально говорилось, что «сине-бело-голубые» готовы выплатить не больше 25 млн евро, но теперь утверждается, что сумма компенсации составит 35 миллионов, а переговоры – в завершающей стадии. Судя по всему, именно Энрике в итоге пополнит состав «Зенита».

Главный вопрос – не по трансферам на вход

Не только в усилении дело. «Зенит» летом усилил российский блок, до этого обзавёлся молодыми и уже сложившимися легионерами. Но гегемония клуба, наоборот, ослабла. Также необходимо сделать состав более сбалансированным – а для этого потребуется кого-то отпустить. «Сине-бело-голубые» предпочитают сохранять тех, кто давал результат ранее – этакая подстраховка. Плюс периодически забирают игроков у прямых конкурентов.

Всё это привело к тому, что в команде есть стагнирующие Александр Соболев и Ильзат Ахметов. Ошиблись с подписанием Артура, Педро медленно прогрессирует и не всегда показывает уровень, уже не так эффективен Клаудиньо. С последним, равно как и с Венделом, особенная дилемма. Недавно они считались системообразующими игроками «Зенита», регулярно выходили в старте и выделялись на фоне остальных. Клаудиньо в последнее время устойчиво стагнирует. Вендел посвежел в компании Глушенкова – но и от него звучали тревожные звоночки.

Вроде их и пора отпустить – сейчас на этих футболистах можно заработать хоть что-то. Но для Семака это риск. В случае поражения в чемпионской гонке в первую очередь появится вопрос: «Зачем тогда отпустили тех, кто давал результат ранее?» Тут ещё нужно разобраться, от чего больше вреда – от их продажи или сохранения в команде.

Текущая чемпионская гонка ещё тяжелее, чем прошлогодняя

«Краснодар», как и годом ранее – лидер первой части чемпионата, в топ-3 – «Зенит» и московская команда. Годом ранее это было «Динамо», теперь – «Спартак». Изменения минимальны – но на деле чемпионская гонка даже обострилась. У «быков» теперь есть опыт таких битв, они понимают, как нужно действовать. И если удастся привести топ-легионера, это будет очередной плюс по сравнению с прошлым сезоном.

В отношении «Зенита» подтвердились опасения в зависимости от конкретных футболистов. Глушенков, конечно, позволяет команде играть в скоростной интенсивный футбол – только без него «сине-бело-голубые» скатываются к тому, что было прошлой весной.

И рокировка среди столичных клубов пошла на пользу. «Динамо» в прошлогодней гонке всё же было сенсацией – и вырвались в лидеры «бело-голубые» скорее на эмоциях, на прогрессе Тюкавина. Команда Лички бы укрепила позиции – требовалось только усиление обороны. Подписали лишь вратаря – состав по-прежнему разбалансирован. Между тем у «Спартака» нет такого глобального перекоса между линиями. Плюс тренер не пропагандирует суператакующий футбол, что дополнительно осложняло бы ситуацию. Слишкович пока показывает, что отлично подходит «Спартаку» – и потому как конкурент «красно-белые» опаснее.