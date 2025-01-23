«Пари Сен-Жермен» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

ПСЖ выиграл у «Манчестер Сити» в 7-м туре Лиги чемпионов (4:2).
Джек Грилиш вывел гостей вперед на 50-й минуте, Эрлинг Холанд удвоил преимущество комнады на 53-й. Усман Дембеле отыграл один из мячей на 56-й, а на 61-й Брэдли Баркола сравнял счет. Жоау Невеш забил на 78-й. Гонсалу Рамуш отличился на 90+3-й.
После этой игры ПСЖ идет в средней части таблицы, «Манчестер Сити» находится в нижней ее секции.
Матч после 0:2 напомнил мне игру ЛЧ ПСЖ - Стяуа, с 0:3 (техническое поражение Парижа), когда команда просто ломанулась отыгрываться и отыгралась сполна.
Спасибо за сегодняшний футбол. Это было незабываемо...
Матч после 0:2 напомнил мне игру ЛЧ ПСЖ - Стяуа, с 0:3 (техническое поражение Парижа), когда команда просто ломанулась отыгрываться и отыгралась сполна.
Спасибо за сегодняшний футбол. Это было незабываемо...
Пеп сделал бестолковые замены. По 1-му тайму МС нормально двигался и рисовал. Зачем Гвард убрал Савиньо и в тоже время оставил "деда" (Бернарду Силва) задыхаться на поле до финального свистка, мне совершенно непонятно. Ну а после ухода Брюйне у Сити и вовсе в центре поля никого не осталось. И чё тут было иного ждать ?
Пеп сделал бестолковые замены. По 1-му тайму МС нормально двигался и рисовал. Зачем Гвард убрал Савиньо и в тоже время оставил "деда" (Бернарду Силва) задыхаться на поле до финального свистка, мне совершенно непонятно. Ну а после ухода Брюйне у Сити и вовсе в центре поля никого не осталось. И чё тут было иного ждать ?