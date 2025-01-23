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«Пари Сен-Жермен» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

ПСЖ выиграл у «Манчестер Сити» в 7-м туре Лиги чемпионов (4:2).

Джек Грилиш вывел гостей вперед на 50-й минуте, Эрлинг Холанд удвоил преимущество комнады на 53-й. Усман Дембеле отыграл один из мячей на 56-й, а на 61-й Брэдли Баркола сравнял счет. Жоау Невеш забил на 78-й. Гонсалу Рамуш отличился на 90+3-й.

После этой игры ПСЖ идет в средней части таблицы, «Манчестер Сити» находится в нижней ее секции.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:27
С победой ПСЖ и всех болельщиков этого клуба, если они тут есть!!! Вот это реально мощный комбэк (или, как говорят в Испании, ремонтада) был. В действительности своей игрой заслуженный, в отличие от Барселоны. ПСЖ показал очень хороший футбол, и очень важно отметить, что ПСЖ показал характер. А вот у Манчестер Сити большие проблемы. С кем они там в последнем туре играют? Гвардиоле брать академический отпуск. На данный момент, я сомневаюсь в его трудоспособности. Представьте, что будет, если Манчестер Сити не попадёт в топ-24, хотя для этого им надо хорошенько постараться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
Тут два в одном: и Париж вспомнил, как играть..., и МС забыл.
Пеп сделал бестолковые замены. По 1-му тайму МС нормально двигался и рисовал. Зачем Гвард убрал Савиньо и в тоже время оставил "деда" (Бернарду Силва) задыхаться на поле до финального свистка, мне совершенно непонятно. Ну а после ухода Брюйне у Сити и вовсе в центре поля никого не осталось. И чё тут было иного ждать ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 01:16
Да зря ты старина всех под один гребешок!
Мну не поклонник ПСЖ, но болел за них.
Да отлично играли, жаль что после удара Дембеле мяч в перекладину влетел...
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 01:15
Эль-шейхико в пользу катарского Парижа...это реальное унижение...сезон МС слил по полной,а это значит,что в следующем сезоне Пеп(если останется)выклянчит кучу миллионов нефтеевро на новый состав,вот только теперь многие задумаются,а надо ли им такое...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:11
По конкурсу...
AKH
AKH
сегодня в 01:11
Странно, что никто в комментах не отметил шикарную игру Парижа, который наконец вспомнил как играть в футбол.. Я понимаю, все их ненавидят, но у всякой ненависти есть предел.

Матч после 0:2 напомнил мне игру ЛЧ ПСЖ - Стяуа, с 0:3 (техническое поражение Парижа), когда команда просто ломанулась отыгрываться и отыгралась сполна.

Спасибо за сегодняшний футбол. Это было незабываемо...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:09
Больше всего в игре бесили комментаторы...
Как они в кабину залезли?
Futurista
Futurista ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
Да да)...французский барсук был лучше английского барсука)...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:07
Как вырвал?
4:2!)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:06
В игре тренеров- обладателей трэблов - победил парижский.. "Французы" были лучше.. ☝️
Futurista
Futurista
сегодня в 01:05, ред.
Париж...МС...фанера)...
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 01:02
Что-то Сити очень резко сдулся. Гвардиола трохи выгорел...
Лысый преподаватель
Лысый преподаватель
сегодня в 01:00
Прогулялись по улицам Парижа, пофоткались, покушали, вечером попозорились и домой в Манчестер! Энрике красавчик, что тут скажешь, это тренерская победа. Парижане были лучше во всём. С победой болельщиков!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 01:00
Вот вам и фермер-лига. Монако обыграл Астон Виллу, а ПСЖ отыгрался с 0:2. Второй потрясающий камбэк в ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:00
Про76и днари манчестерские под комментарии днарей у микрофонов))))
Igo0rek
Igo0rek ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:00
Игру то про-ли, но слушать этих опусов было невыносимо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:00
Ты ж видел эти 2 мяча от Сити, которые от двойных рикошетов Гриле и Викингу на Блюде прилетали... А ПСЖ-Э свои 4-ре игровые положил. Всё по делу.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:59
Чуда не случилось... Ковачич и Нуньеш просто на выход.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:59
...коменты говоришь,прос-али игру, давай признайся!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:58
Комментаторы на ОККО хуже любых чердаков и геничей вместе взятых. Настолько непрофессионально, что ужас..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:56
Ну сити как обычно, выигрывают в 2 мяча и упускают победу. Осталось только в последнем туре залечь на дно от Брюгге и можно отдыхать)))
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