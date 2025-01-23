«Пари Сен-Жермен» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:56

ПСЖ выиграл у «Манчестер Сити» в 7-м туре Лиги чемпионов (4:2).

Джек Грилиш вывел гостей вперед на 50-й минуте, Эрлинг Холанд удвоил преимущество комнады на 53-й. Усман Дембеле отыграл один из мячей на 56-й, а на 61-й Брэдли Баркола сравнял счет. Жоау Невеш забил на 78-й. Гонсалу Рамуш отличился на 90+3-й.