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«РБ Лейпциг» переиграл «Спортинг» в матче Лиги чемпионов

вчера, 22:40
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

«РБ Лейпциг» выиграл у «Спортинга» в 7-м туре Лиги чемпионов (2:1).

Беньямин Шешко вывел хозяев поля вперед на 19-й минуте, Виктор Дьёкереш на 75-й сравнял счет. Победный гол на 78-й забил Юссуф Поульсен.

После этой игры «РБ Лейпциг» находится в нижней части таблицы, «Спортинг» идет в средней ее секции.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:29
Этого следовало ожидать, слишком много Лейпциг проиграл...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:08
Первая победа РБ в этой ЛЧ. Слишком поздно правда
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:54, ред.
Вот каким ..., каким человечьим органом надо думать тренеру, чтоб держать на лавке Дьёку 60 минут..., чтоб потом тот вышел... и забил ?! Наверняка это *опа, а не голова!

Что мешало Спортингу играть с первых минут с наличием полноценного центрфорварда ? Ладно ещё когда ресурс отсутствует, но тут же - деби*изм чистой воды. Это то же самое, что брать кредит в банке под баснословный процент, имея при себе кучу бабла! (facepalm).
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:43
Поздновато Лейпциг встрепенулся ...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:43
Первая победа в лч. Как же так провалились они? Ужас вообще.
Гость
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