«РБ Лейпциг» переиграл «Спортинг» в матче Лиги чемпионов

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вчера, 22:40

«РБ Лейпциг» выиграл у «Спортинга» в 7-м туре Лиги чемпионов (2:1).

Беньямин Шешко вывел хозяев поля вперед на 19-й минуте, Виктор Дьёкереш на 75-й сравнял счет. Победный гол на 78-й забил Юссуф Поульсен.

После этой игры «РБ Лейпциг» находится в нижней части таблицы, «Спортинг» идет в средней ее секции.