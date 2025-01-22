«РБ Лейпциг» переиграл «Спортинг» в матче Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» выиграл у «Спортинга» в 7-м туре Лиги чемпионов (2:1).
Беньямин Шешко вывел хозяев поля вперед на 19-й минуте, Виктор Дьёкереш на 75-й сравнял счет. Победный гол на 78-й забил Юссуф Поульсен.
После этой игры «РБ Лейпциг» находится в нижней части таблицы, «Спортинг» идет в средней ее секции.
Что мешало Спортингу играть с первых минут с наличием полноценного центрфорварда ? Ладно ещё когда ресурс отсутствует, но тут же - деби*изм чистой воды. Это то же самое, что брать кредит в банке под баснословный процент, имея при себе кучу бабла! (facepalm).
Что мешало Спортингу играть с первых минут с наличием полноценного центрфорварда ? Ладно ещё когда ресурс отсутствует, но тут же - деби*изм чистой воды. Это то же самое, что брать кредит в банке под баснословный процент, имея при себе кучу бабла! (facepalm).