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«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по защитнику «Лечче» Доргу

вчера, 14:30

«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по покупке защитника «Лечче» Патрика Доргу. Первое, в размере 27 миллионов евро, было отклонено. «Лечче» готово продать игрока за 40 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» пока не намерен платить такую сумму. Сам Доргу заинтересован в переходе в стан «манкунианцев».

Напомним, датчанин нигерийского происхождения находится в системе «Лечче» с 17 лет. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Доргу сыграл 20 матчей в Серии А (3 гола, ассист и 3 карточки (2 жёлтых и красная)) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего универсального флангового игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что топ-клубы Серии А интересуются Доргу.

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Все комментарии
tqsf7jrcvs6m
tqsf7jrcvs6m
вчера в 17:58
Всякий шлак дьяволы собирают, видать реально к чемпионшипу готовятся
shur
shur
вчера в 16:17
...опять уголёк в фантике, теперь датском ,зачем МЮ столько ...?!
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:42
Дорогую цену решил заломить "Лечче" за своего молодого таланта.
Стоит ли он того?
Гость
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