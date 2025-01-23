«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по защитнику «Лечче» Доргу

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вчера, 14:30

«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по покупке защитника «Лечче» . Первое, в размере 27 миллионов евро, было отклонено. «Лечче» готово продать игрока за 40 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» пока не намерен платить такую сумму. Сам Доргу заинтересован в переходе в стан «манкунианцев».

Напомним, датчанин нигерийского происхождения находится в системе «Лечче» с 17 лет. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Доргу сыграл 20 матчей в Серии А (3 гола, ассист и 3 карточки (2 жёлтых и красная)) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего универсального флангового игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что топ-клубы Серии А интересуются Доргу.