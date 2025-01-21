«Бавария» отбила своего лидера у «Реала». «Сливочные» едва не совершили ограбление года

Громкий трансфер едва не случился.
«Реал» нашёл коронный приём
Многолетняя сага с Килианом Мбаппе стоила того, чтобы забрать одного из главных футболистов поколения свободным агентом. И «сливочные» вошли во вкус. Команда в целом нечасто разбрасывается деньгами на трансферы, как это делают МЮ или «Челси». Топ-сделки проворачивают по-другому – находят многообещающих тинейджеров на бразильском рынке и шерстят рынок свободных агентов. Статус клуба позволяет отбирать главные лоты. Кейс Мбаппе показал, что «сливочным» доступен футболист любой команды и любого статуса, главное – вовремя включиться в переговоры.
В ближайшие годы мадридцы задумали провернуть ещё несколько таких «ограблений». В первую очередь присматривали усиление на фланги атаки. Перес хотел забрать у «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда – воспитанника и многолетнего лидера команды. Учитывая, что с мерсисайдцами вполне возможно рассчитывать на титулы, можно было думать, что вероятность сделки крайне мала. В действительности Трент, кажется, и правда склоняется к переходу – в «Реале» собирается многообещающий состав, который тянет на новое поколение «галактикос».
Вместе с ним «сливочные» собирались переманить Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Работу по канадцу начали ещё в прошлом сезоне – и к зиме, как казалось, решили вопрос. Футболиста убедили не продлевать контракт и готовились к трансферу свободным агентом.
Анчелотти знал, как изменить подбор игроков
В «Реале» происходит постепенное омоложение коллектива. Перестройка завершена в центре поля и в группе атаки. Слабым звеном считаются фланги обороны, где играют возрастные Карвахаль/Васкес, травматичный Менди и не тянущий на топ-статус Гарсия. «Папа Карло» давно решил, как распорядиться позицией Альфонсо. Было очевидно, что канадец приходит в качестве футболиста основы – тогда с кем-то из пары Менди-Гарсия пришлось бы попрощаться. Итальянец ценит работоспособность и оборонительные навыки Ферлана, поэтому предпочтение отдавалось ему – по задумке с французом продлевали контракт, а Гарсии присмотрели бы новую команду. В случае с переходом ТАА такая же дилемма возникала на правой бровке.
МЮ и «Барса» были альтернативой
И всё же помимо «Реала» у Альфонсо был довольно широкий выбор. Он всё ещё мог продлить контракт с «Баварией» – помимо этого на горизонте виднелись «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Манкунианцы стали присматриваться к защитнику в последние дни тен Хага в клубе – интерес сохранился и после назначения Аморима. В систему Аморима Дэвис вписывается даже лучше – португалец предпочитает схему с тремя центральными защитниками, поэтому от крайних требуется покрывать всю бровку. Альфонсо смогли бы страховаться поэтому он бы лучше раскрылся в атаке.
В пользу «Барсы» говорит имя проекта и Ханси Флик на посту главного тренера. Немец уже работал с Альфонсо – именно при нём канадец раскрылся в «Баварии». Агент футболиста даже встречался с Деку в Барселоне. Можно сказать, футболист рассматривал каждый из этих вариантов.
Игры ради контракта
Эпопея развернулась нешуточная. В декабре 2023 года казалось, что Дэвис на волоске от перехода в «Реал» и что это вопрос почти решённый. Потом появились МЮ и «Барселона», агент контактировал с руководством каталонцев. Параллельно зашла речь о переговорах с «Баварией» по новому контракту – хотя до этого сообщалось, что «сливочные» убеждают латераля не продлевать соглашение.
Вполне похоже, что если этот интерес и был, то его использовали, чтобы выбить у мюнхенцев наиболее выгодные условия по договору. Почти год стороны «воевали» в переговорах по зарплате. Изначально Альфонсо требовал 12 миллионов евро в год, постепенно запросы увеличились до 20 млн. Мюнхенцы упирались и грозились выставить защитника на трансфер. Примерно тогда и появилась история с «Реалом». К марту клуб увеличил предложение до 11-13 миллионов. Снова получил отказ.
К моменту, когда канадцу предложили контракт на 13 млн евро плюс бонусы до четырёх миллионов, некоторые в руководстве усомнились в необходимости продления на таких условиях. В итоге стороны сошлись на соглашении сроком до 2030 года и зарплатой в 15 млн евро в год.
Мюнхенский проект стал привлекательнее
Ещё одна важная деталь – об угрозе перехода Дэвиса в «Реал» заговорили, когда в «Баварии» наступили смутные времена. Тухель пытался исправить положение хотя бы успехом в ЛЧ, пока в клубе ждали лета, чтобы назначить другого тренера и начать строительство нового проекта. Команда потеряла лидерство в чемпионате, вылетела из Кубка Германии, при этом играла довольно нестабильно – всё это тоже влияло на привлекательность проекта для Дэвиса. Тем более на фоне «Реала», который выдавал огненный сезон как в рамках Ла лиге, так и в Лиге чемпионов. Тогда проект «сливочных» был в разы привлекательнее.
Но теперь-то ситуация изменилась. Приход в «Реал» Мбаппе ударил по командной химии, мадридцы переживали тяжёлый период. При этом Компани вернул «Баварию» на привычные позиции и выдал пару ярких побед на старте сезона. Мюнхенцы снова уверены в своих силах – они могут побороться за титул и в Бундеслиге, и в ЛЧ. Альфонсо просто нет смысла уходить из команды, где нормализовалась атмосфера.
Любопытно как к нему относятся фанаты Баварии?
Любопытно как к нему относятся фанаты Баварии?