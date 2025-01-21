«Бавария» отбила своего лидера у «Реала». «Сливочные» едва не совершили ограбление года

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сегодня, 19:21

Громкий трансфер едва не случился.

«Реал» нашёл коронный приём

Многолетняя сага с Килианом Мбаппе стоила того, чтобы забрать одного из главных футболистов поколения свободным агентом. И «сливочные» вошли во вкус. Команда в целом нечасто разбрасывается деньгами на трансферы, как это делают МЮ или «Челси». Топ-сделки проворачивают по-другому – находят многообещающих тинейджеров на бразильском рынке и шерстят рынок свободных агентов. Статус клуба позволяет отбирать главные лоты. Кейс Мбаппе показал, что «сливочным» доступен футболист любой команды и любого статуса, главное – вовремя включиться в переговоры.

В ближайшие годы мадридцы задумали провернуть ещё несколько таких «ограблений». В первую очередь присматривали усиление на фланги атаки. Перес хотел забрать у «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда – воспитанника и многолетнего лидера команды. Учитывая, что с мерсисайдцами вполне возможно рассчитывать на титулы, можно было думать, что вероятность сделки крайне мала. В действительности Трент, кажется, и правда склоняется к переходу – в «Реале» собирается многообещающий состав, который тянет на новое поколение «галактикос».

Вместе с ним «сливочные» собирались переманить Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Работу по канадцу начали ещё в прошлом сезоне – и к зиме, как казалось, решили вопрос. Футболиста убедили не продлевать контракт и готовились к трансферу свободным агентом.

Анчелотти знал, как изменить подбор игроков

В «Реале» происходит постепенное омоложение коллектива. Перестройка завершена в центре поля и в группе атаки. Слабым звеном считаются фланги обороны, где играют возрастные Карвахаль/Васкес, травматичный Менди и не тянущий на топ-статус Гарсия. «Папа Карло» давно решил, как распорядиться позицией Альфонсо. Было очевидно, что канадец приходит в качестве футболиста основы – тогда с кем-то из пары Менди-Гарсия пришлось бы попрощаться. Итальянец ценит работоспособность и оборонительные навыки Ферлана, поэтому предпочтение отдавалось ему – по задумке с французом продлевали контракт, а Гарсии присмотрели бы новую команду. В случае с переходом ТАА такая же дилемма возникала на правой бровке.

МЮ и «Барса» были альтернативой

И всё же помимо «Реала» у Альфонсо был довольно широкий выбор. Он всё ещё мог продлить контракт с «Баварией» – помимо этого на горизонте виднелись «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Манкунианцы стали присматриваться к защитнику в последние дни тен Хага в клубе – интерес сохранился и после назначения Аморима. В систему Аморима Дэвис вписывается даже лучше – португалец предпочитает схему с тремя центральными защитниками, поэтому от крайних требуется покрывать всю бровку. Альфонсо смогли бы страховаться поэтому он бы лучше раскрылся в атаке.

В пользу «Барсы» говорит имя проекта и Ханси Флик на посту главного тренера. Немец уже работал с Альфонсо – именно при нём канадец раскрылся в «Баварии». Агент футболиста даже встречался с Деку в Барселоне. Можно сказать, футболист рассматривал каждый из этих вариантов.

Игры ради контракта

Эпопея развернулась нешуточная. В декабре 2023 года казалось, что Дэвис на волоске от перехода в «Реал» и что это вопрос почти решённый. Потом появились МЮ и «Барселона», агент контактировал с руководством каталонцев. Параллельно зашла речь о переговорах с «Баварией» по новому контракту – хотя до этого сообщалось, что «сливочные» убеждают латераля не продлевать соглашение.

Вполне похоже, что если этот интерес и был, то его использовали, чтобы выбить у мюнхенцев наиболее выгодные условия по договору. Почти год стороны «воевали» в переговорах по зарплате. Изначально Альфонсо требовал 12 миллионов евро в год, постепенно запросы увеличились до 20 млн. Мюнхенцы упирались и грозились выставить защитника на трансфер. Примерно тогда и появилась история с «Реалом». К марту клуб увеличил предложение до 11-13 миллионов. Снова получил отказ.

К моменту, когда канадцу предложили контракт на 13 млн евро плюс бонусы до четырёх миллионов, некоторые в руководстве усомнились в необходимости продления на таких условиях. В итоге стороны сошлись на соглашении сроком до 2030 года и зарплатой в 15 млн евро в год.

Мюнхенский проект стал привлекательнее

Ещё одна важная деталь – об угрозе перехода Дэвиса в «Реал» заговорили, когда в «Баварии» наступили смутные времена. Тухель пытался исправить положение хотя бы успехом в ЛЧ , пока в клубе ждали лета, чтобы назначить другого тренера и начать строительство нового проекта. Команда потеряла лидерство в чемпионате, вылетела из Кубка Германии, при этом играла довольно нестабильно – всё это тоже влияло на привлекательность проекта для Дэвиса. Тем более на фоне «Реала», который выдавал огненный сезон как в рамках Ла лиге, так и в Лиге чемпионов. Тогда проект «сливочных» был в разы привлекательнее.