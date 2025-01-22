Розе ответил на вопрос о будущем Шешко

Главный тренер клуба «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о будущем нападающего Беньямина Шешко.
Остается ли Беньямин Шешко? Да, это так.
По слухам, игроком интересуется клуб из АПЛ.
Главный тренер клуба «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о будущем нападающего Беньямина Шешко.
Остается ли Беньямин Шешко? Да, это так.
По слухам, игроком интересуется клуб из АПЛ.
но..чтоб осуществит трансфер, все никак не готовы сделать последний выстрел.
но..чтоб осуществит трансфер, все никак не готовы сделать последний выстрел.