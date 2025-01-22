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Розе ответил на вопрос о будущем Шешко

вчера, 22:24

Главный тренер клуба «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о будущем нападающего Беньямина Шешко.

Остается ли Беньямин Шешко? Да, это так.

По слухам, игроком интересуется клуб из АПЛ.

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shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:04
..."Да, это так." ....Битлы бы спели "Let it be"...Да будет так!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:09
по моему, Арсенал был нацелен на Шешко))
но..чтоб осуществит трансфер, все никак не готовы сделать последний выстрел.
Гость
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