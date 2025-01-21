«Барса» готова оживить «красного дьявола». Снова арендуют токсичный актив – теперь помогают Амориму

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сегодня, 15:45

Средний вариант, но лучше найти не удастся.

Аморим последователен

Португалец сделал то, на что не хватало духу тен Хагу (хотя с Санчо хватило) – отцепил проблемного лидера от состава. Рубен изначально говорил, что дело в профессионализме – он не хочет говорить футболистам, что им нужно делать, потому что они сами должны это знать. После дубля Маркуса «Эвертону» тренер говорил, что англичанин способен на большее, что уже нужно концентрироваться на «Арсенале». Перед дерби с МЮ Рэшфорд с Гарначо оказались вне состава – португалец объяснил это тем, что повышает стандарты. Вот, пожалуй, главная мысль от Аморима:

Я жду, что каждый день все игроки будут тренироваться, а вне тренировок выполнять определенные обязательства. Я не знаю, как они одеваются, так как вижу их только в форме. Я не знаю, что они едят, я не смотрю в их тарелки – я лишь хотел подчеркнуть это. Мне все равно, как одеты мои игроки, главное – внимание к деталям. Я жду, что каждый из них будет готовиться к матчам наилучшим образом.

За всё время в клубе португалец не отступил от своей позиции ни на шаг. Рэшфорд пропустил семь игр чемпионата к ряду, не сыграл с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» в Кубке лиги и Кубка Англии соответственно. Тут вопрос скорее в том, что за месяц без игровой практики вингеру не удалось сделать ничего, чтобы переубедить тренера. И как раз это ключевой момент.

Каталонцы ищут усиление среди проблемных звёзд

Понятно, что недавнюю звезду «красных дьяволов» готовы подхватить шейхи. Для Саудовской Аравии узнаваемый футболист – это ценный лот (хотя с Неймаром в игровом плане прогадали). Но сам Маркус точно не хочет на футбольную пенсию и готов рассматривать только клубы из топ-чемпионатов Европы. Сообщалось об интересе «Милана», дортмундской «Боруссии». Теперь к переговорам подключилась «Барселона» – и очень быстро добилась прогресса. Для каталонцев сделки такого характера становятся привычкой.

В прошлом году Хави привезли сразу двух игроков, у которых возникли проблемы с предыдущей командой. Канселу потерял доверие Гвардиолы и уже отправлялся в командировку в «Баварию». Вместе с ним в Каталонию перебрался Жоау Феликс, который хотел сжечь мосты с «Атлетико». Причём оба оказались не так уж плохи. Защитник в итоге закрепился в старте, за 32 матча чемпионата отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми, а форвард провёл 30 игр в Ла Лиге, забив семь голов и сделав три ассиста. Другой вопрос – оформить полноценный трансфер ни с «Сити», ни с «Атлетико» не удалось. Теперь черёд Рэшфорда.

Не топ-сделка – но больше «Барса» выжать не сможет

Ничего не напоминает? Также летом 2022 года подписывали Рафинью на правый фланг, хотя на этой позиции Хави уже имел игрока основы – Дембеле (тренер доверял французу и вытащил его на прежний уровень). Или трансфер Левандовского, когда в команду отлично вписался Обамеянг. Так вот сейчас аренда Рэшфорда тоже не имеет особого смысла – фланги «Барсы» и так отлично укомплектованы.

Использовать его слева вместо Рафиньи будет преступлением. Бразилец и так натерпелся – пришлось адаптироваться к противоположному флангу, поскольку справа уже был Дембеле – а потом засверкал Ямаль. Сейчас Рафинья показывает свою лучшую игру за «Барсу», отметился 11 голами и восемью ассистами в чемпионате. Как променять лидера на сомнительного футболиста? По этой же причине закрыта дорога в старт на правом фланге – Ламина на скамейку не усадить. Остаётся острие – но и там вспомнил молодость Левандовски (16 голов в 19 матчах чемпионата). Роберт в последнее время сдал – и даже так Маркус не будет первым выбором на острие.

Это точно не стопроцентное усиление – просто ничего лучше в условиях каталонцев найти не получится. На полноценный трансфер невозможно найти деньги, остаются свободные агенты и аренды. Маркус же мотивирован доказать, что он всё ещё топ. Плюс Роберт забивает реже по сравнению со стартом сезона – а англичанин имеет опыт игры центрфорвардом.

В любом случае даже такая сделка для «блауграны» под вопросом. У англичанина высокая зарплата – за полгода придётся выплатить девять млн евро. Часть оклада может взять на себя МЮ – и даже так потребуется освободить место в платёжной ведомости, чтобы удовлетворить требования финансового фэйр-плей Ла Лиги. Проще говоря, чтобы зарегистрировать Рэшфорда, нужен трансфер на выход. Наиболее реальным считается вариант с продажей Эрика Гарсии в «Жирону» (ещё один потенциальный покупатель – «Комо»). По последним данным, «Барса» уже согласовала условия контракта с игроком, тот будет ждать, пока клуб разгрузит зарплатную ведомость вплоть до закрытия трансферного окна.

Аренда – единственный шанс Маркуса

Многое указывает на то, что точка невозврата пройдена – и только серьёзная встряска может реанимировать Маркуса. Аморим, опять же, отмечал, что требует от игроков самодисциплины – и ведь всего парой сезонов ранее Рэшфорд считался образцом профессионализма. Если вингер так быстро деградировал и за месяц не смог переубедить нового тренера, значит, нужны более радикальные меры.