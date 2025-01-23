Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Тикнизяна: «Новости о высоких запросах по новому контракту — бред»

вчера, 14:53

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию о высоких запросах игрока в переговорах с московским клубом о новом контракте.

Тикнизян сейчас находится на сборах, он сконцентрирован на тренировках и играх за «Локомотив». Что касается новостей о высоких запросах Наира и остальном, то это полный бред. Не знаю, кому нужен этот хайп. Это не соответствует действительности.

Не так давно у нас была встреча с руководством «Локомотива» о продлении контракта, всё прошло позитивно. Больше добавить нечего.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник провёл 16 матчей в РПЛ (2 гола, ассист и 2 жёлтых карточки) и 7 матчей в Кубке России (2 ассиста и 3 жёлтых карточки).

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался на тему возможного ухода Тикнизяна.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Доннарумма: «Мне хорошо в ПСЖ. Приоритетом является продление контракта»
Вчера, 11:24
Араухо подпишет новый контракт с «Барселоной»
Вчера, 10:46
Слухи«Барселона» хочет продлить контракт с Пеньей
22 января
ОфициальноСелихов покинул «Спартак»
22 января
ОфициальноЗе Турбо ушёл из «Пари НН»
22 января
ОфициальноШмейхель продлил контракт с «Селтиком»
22 января
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:48
Если проблема не в деньгах, то почему новый контракт не подписан? И вообще, Тикнизян совсем не звезда, зачем мы его обсуждаем? На него что, есть спрос в серьёзных европейских клубах? Мы говорим об обыкновенной серой мышке, возомнившей себя мышиным королём.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:55
По мнению агента запросы не такие уж высокие!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 