Агент Тикнизяна: «Новости о высоких запросах по новому контракту — бред»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию о высоких запросах игрока в переговорах с московским клубом о новом контракте.
Тикнизян сейчас находится на сборах, он сконцентрирован на тренировках и играх за «Локомотив». Что касается новостей о высоких запросах Наира и остальном, то это полный бред. Не знаю, кому нужен этот хайп. Это не соответствует действительности.
Не так давно у нас была встреча с руководством «Локомотива» о продлении контракта, всё прошло позитивно. Больше добавить нечего.
Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник провёл 16 матчей в РПЛ (2 гола, ассист и 2 жёлтых карточки) и 7 матчей в Кубке России (2 ассиста и 3 жёлтых карточки).
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался на тему возможного ухода Тикнизяна.