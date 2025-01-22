Зе Турбо ушёл из «Пари НН»

Нападающий Зе Турбо покинул «Пари НН».
Вторую часть сезона игрок проведет в кипрском клубе АЕЛ в рамках аренды с правом выкупа.
Футболист принял участие в 37 матчах РПЛ и в 10 играх Кубка России, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.
Нападающий Зе Турбо покинул «Пари НН».
Вторую часть сезона игрок проведет в кипрском клубе АЕЛ в рамках аренды с правом выкупа.
Футболист принял участие в 37 матчах РПЛ и в 10 играх Кубка России, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.
Видимо потому у Зе Турбо при Юране были очень неплохие результаты.
Сейчас тренер видимо "давит на сознательность" игроков.
Для Зе Турбо такой подход чужд: ему надо, чтобы из под палки.
Пусть поиграет на Кипре, а заодно там и отдохнёт.
Деньги, там, скорее всего, небольшие платят, но Зе Турбо и их достаточно.
Видимо потому у Зе Турбо при Юране были очень неплохие результаты.
Сейчас тренер видимо "давит на сознательность" игроков.
Для Зе Турбо такой подход чужд: ему надо, чтобы из под палки.
Пусть поиграет на Кипре, а заодно там и отдохнёт.
Деньги, там, скорее всего, небольшие платят, но Зе Турбо и их достаточно.