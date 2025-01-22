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Зе Турбо ушёл из «Пари НН»

вчера, 17:48

Нападающий Зе Турбо покинул «Пари НН».

Вторую часть сезона игрок проведет в кипрском клубе АЕЛ в рамках аренды с правом выкупа.

Футболист принял участие в 37 матчах РПЛ и в 10 играх Кубка России, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:36
Прикольная у него карьера. Список стран потрясающий, везде поездил покайфовал
112910415
112910415
вчера в 19:14
никто не заплакал по этому поводу !
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:13
Когда Юран тренировал, то требовал от каждого игрока выкладываться по максимуму.
Видимо потому у Зе Турбо при Юране были очень неплохие результаты.
Сейчас тренер видимо "давит на сознательность" игроков.
Для Зе Турбо такой подход чужд: ему надо, чтобы из под палки.
Пусть поиграет на Кипре, а заодно там и отдохнёт.
Деньги, там, скорее всего, небольшие платят, но Зе Турбо и их достаточно.
gqn5mxpw2f4f
gqn5mxpw2f4f
вчера в 19:00
Значит он для этой команды лишний
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:55
Габаритный, и скорость есть, но не забивной...
sjadt5ayhhyb
sjadt5ayhhyb
вчера в 18:39
Ушёл? Стартанул!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:25
И турбированный, но результаты слабы были)
shur
shur
вчера в 18:12
...есть режим "Аll exclusive", а есть режим "Турбо" бац и нет Зе !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:11
Не велика потеря, ИМХО...
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