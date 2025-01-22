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Селихов покинул «Спартак»

вчера, 21:24

Вратарь Александр Селихов и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В составе «красно-белых» футболист становился чемпионом России, брал национальный Кубок и Суперкубок.

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Все комментарии
qbtp79j5s975
qbtp79j5s975 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 03:43
Селихов молодец, добился многого, а главное стал легендой Спартака.
В Спартаке было много вратарей, но вспоминать всегда первым делом будут Филю, который "отличился" за сборную и Селихова как агента 0:7.
47gxs3nnbuwy
47gxs3nnbuwy
сегодня в 03:36
Легенда Спартака агент 0:7 уходит, но его всегда будут помнить, такое просто не забыть.
nikolah
nikolah ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Не нужен нам такой бездарь)
NbKA555
NbKA555
вчера в 23:32
Спасибо за всё!И успехов в дальнейшем!И дай Бог здоровья,чтобы без травм!
pahku2tmt267
pahku2tmt267
вчера в 23:19
Надоело сидеть на лавке, успехов ему в дальнейшем
LOpp
LOpp
вчера в 23:02
Селихов удачной карьеры.
Отдельное спасибо за матчи в лиге Европы при Руи
True Story
True Story
вчера в 22:58
Так и не оправился от 7-0 :(
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:29, ред.
Сели удачи! Играли в академии Спартака 94 года рождения вместе с Саней Селиховым и Ваней Коноваловым. Нам с Селиховым в один день объявили, что на нас больше не рассчитывают xD А по итогу только Селихов добился чего-то в проф футболе)
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:21
К Гаджиеву
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:19
Саня, удачи и фарта тебе в дальнейшей карьере!
ABir
ABir
вчера в 22:19
Александр честно отработал свой контракт, удачи в дальнейшей карьере.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:13
Много ярких матчей провел за Спартак Спасибо Саша...!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:01
Ах да, что-то я не подумал даже))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:00
Наверное в Зенит возьмут его)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:46
Куда теперь? Химки?
112910415
112910415
вчера в 21:45
так бывает ...
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