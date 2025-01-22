Селихов покинул «Спартак»

Вратарь Александр Селихов и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
В составе «красно-белых» футболист становился чемпионом России, брал национальный Кубок и Суперкубок.
Вратарь Александр Селихов и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
В составе «красно-белых» футболист становился чемпионом России, брал национальный Кубок и Суперкубок.
В Спартаке было много вратарей, но вспоминать всегда первым делом будут Филю, который "отличился" за сборную и Селихова как агента 0:7.
В Спартаке было много вратарей, но вспоминать всегда первым делом будут Филю, который "отличился" за сборную и Селихова как агента 0:7.
Отдельное спасибо за матчи в лиге Европы при Руи
Отдельное спасибо за матчи в лиге Европы при Руи