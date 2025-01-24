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Фердинанд: «У Гарначо невероятный талант и потенциал»

сегодня, 08:17

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном уходе из команды нападающего Алехандро Гарначо.

Полагаю, они [болельщики МЮ] очень четко выразили свои чувства. Они обожают его, часто поют о нем песни.

Чего у него не отнять – своей игрой он заставляет вас привстать с кресла. Он всегда ищет кратчайший путь к воротам, по прямой, но не всегда вписывается в схему. Возможно, при смещениях в центр он действует не лучшим образом.

У парня невероятный талант и потенциал. Вряд ли Гарначо – инициатор трансфера.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:52
Никакой звезды не увидел, уж извините! Если только в микроскоп!
shur
shur
сегодня в 09:42, ред.
...откровение, за откровение мне Рио, как игрок никогда не
нравился и вставать я с ним на трибуне Олд Траффорда не стал бы,когда ещё
один такой же бегает,газон дорогущей топчет, не стану! Это лично
моё мнение...!!!
r2df2p22mcd6
r2df2p22mcd6
сегодня в 09:36
Складывается впечатление, что Амориму это не надо
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:43
Да, у этого парня огромный талант и потенциал.
Не, зря многие, считают Гарначо новой восходящей аргентинской звездой.
Гость
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