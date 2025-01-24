Фердинанд: «У Гарначо невероятный талант и потенциал»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном уходе из команды нападающего Алехандро Гарначо.
Полагаю, они [болельщики МЮ] очень четко выразили свои чувства. Они обожают его, часто поют о нем песни.
Чего у него не отнять – своей игрой он заставляет вас привстать с кресла. Он всегда ищет кратчайший путь к воротам, по прямой, но не всегда вписывается в схему. Возможно, при смещениях в центр он действует не лучшим образом.
У парня невероятный талант и потенциал. Вряд ли Гарначо – инициатор трансфера.
нравился и вставать я с ним на трибуне Олд Траффорда не стал бы,когда ещё
один такой же бегает,газон дорогущей топчет, не стану! Это лично
моё мнение...!!!
нравился и вставать я с ним на трибуне Олд Траффорда не стал бы,когда ещё
один такой же бегает,газон дорогущей топчет, не стану! Это лично
моё мнение...!!!
Не, зря многие, считают Гарначо новой восходящей аргентинской звездой.
Не, зря многие, считают Гарначо новой восходящей аргентинской звездой.