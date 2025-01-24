Фердинанд: «У Гарначо невероятный талант и потенциал»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном уходе из команды нападающего .

Полагаю, они [болельщики МЮ ] очень четко выразили свои чувства. Они обожают его, часто поют о нем песни.

Чего у него не отнять – своей игрой он заставляет вас привстать с кресла. Он всегда ищет кратчайший путь к воротам, по прямой, но не всегда вписывается в схему. Возможно, при смещениях в центр он действует не лучшим образом.

У парня невероятный талант и потенциал. Вряд ли Гарначо – инициатор трансфера.