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Каррагер: «МЮ и „Ливерпуль“ всегда будут крупнейшими клубами АПЛ»

вчера, 19:40

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал самые великие команды Англии.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» всегда будут крупнейшими клубами Премьер-Лиги. Это никогда не изменится, независимо от того, насколько успешны «Манчестер Сити» и «Челси», эти двое всегда будут самыми большими клубами.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:11
...все события, производственные предприятия, культурная жизнь
замешаны на футболе местного Клуба! Город живёт этим постоянно,
а в день игры болельщики с удовольствием собираются в любимые
пабы и обсуждают предстоящие событие, а после игры продолжение следует! И так каждый день,каждый час,каждую минуту, из поколения в поколение.....!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:44
Но все же фанам хочется видеть хорошую игру своей любимой команды, победы, трофеи....а не козырять былыми заслугами
Гость
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