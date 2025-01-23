Каррагер: «МЮ и „Ливерпуль“ всегда будут крупнейшими клубами АПЛ»

Бывший защитник «Ливерпуля» назвал самые великие команды Англии.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» всегда будут крупнейшими клубами Премьер-Лиги. Это никогда не изменится, независимо от того, насколько успешны «Манчестер Сити» и «Челси», эти двое всегда будут самыми большими клубами.