Каррагер: «МЮ и „Ливерпуль“ всегда будут крупнейшими клубами АПЛ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал самые великие команды Англии.
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» всегда будут крупнейшими клубами Премьер-Лиги. Это никогда не изменится, независимо от того, насколько успешны «Манчестер Сити» и «Челси», эти двое всегда будут самыми большими клубами.
замешаны на футболе местного Клуба! Город живёт этим постоянно,
а в день игры болельщики с удовольствием собираются в любимые
пабы и обсуждают предстоящие событие, а после игры продолжение следует! И так каждый день,каждый час,каждую минуту, из поколения в поколение.....!!!
замешаны на футболе местного Клуба! Город живёт этим постоянно,
а в день игры болельщики с удовольствием собираются в любимые
пабы и обсуждают предстоящие событие, а после игры продолжение следует! И так каждый день,каждый час,каждую минуту, из поколения в поколение.....!!!