Компани об игре с «Фейеноордом»: «Мы могли забить»

Главный тренер «Баварии» подвёл итоги матча 7-го тура Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

Я должен быть честен, «Фейеноорд» заслужил победу. Они боролись и бежали. У нас было много моментов, я чувствовал, что мы могли забить один-два или даже больше голов. «Фейеноорд» хорошо использовал свои моменты. Индивидуально и коллективно мы были недостаточно хороши сегодня. Лучше всего то, что через пару дней будет ещё одна игра, и мы можем показать свою реакцию.

Удивил ли нас «Фейеноорд»? Нет, мы не были удивлены. Мы привыкли играть против такого типа команд. Мы часто находим решение, находим хорошие моменты. Сегодня это не сработало. Мы бежали, мы боролись и отдали все силы, чтобы провести хорошую игру, но она была недостаточно хорошей. «Фейеноорд» использовал свои моменты, у нас тоже были свои моменты, но мы их не использовали.