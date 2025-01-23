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Компани об игре с «Фейеноордом»: «Мы могли забить»

вчера, 11:28
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвёл итоги матча 7-го тура Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

Я должен быть честен, «Фейеноорд» заслужил победу. Они боролись и бежали. У нас было много моментов, я чувствовал, что мы могли забить один-два или даже больше голов. «Фейеноорд» хорошо использовал свои моменты. Индивидуально и коллективно мы были недостаточно хороши сегодня. Лучше всего то, что через пару дней будет ещё одна игра, и мы можем показать свою реакцию.

Удивил ли нас «Фейеноорд»? Нет, мы не были удивлены. Мы привыкли играть против такого типа команд. Мы часто находим решение, находим хорошие моменты. Сегодня это не сработало. Мы бежали, мы боролись и отдали все силы, чтобы провести хорошую игру, но она была недостаточно хорошей. «Фейеноорд» использовал свои моменты, у нас тоже были свои моменты, но мы их не использовали.

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Все комментарии
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:57
Ну ну , хотя бы один забил бы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Нет, думаю, просто Слот - грамотный мужик и тренер, и, также, оставил после себя нехреновое такое наследие, из-за этой функции, собссна, и получил повышение в Ливерпуль
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:09
я вот думаю,что эти парням сказали. если проиграете мюнхенцам мы вас всех растреляем. Судя из того,как они буквально костьми ложились под мяч и накрывали передачи,да и самих баварцев. Может на каких то транзквилизаторов надавали и они восприняли Баварию,как клуб из Тведе дивизиона
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:02
фейенорд ни заслужил ни одного гола - забил три, Бавария заслужила 2-3 и даже больше и ничего не забило. Подытожим это интервью.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:02
Фейеноорд (Роттердам) - Бавария (Роттервзял) 3-0
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:56
Интересно, из каких соображений Бавария пригласила Венсана Компани? Игроком был хорошим? Да, был... Но не все игроки становятся хорошими тренерами. А Баварии нужны только большие тренеры. Бельгиец скорее физрук, ну прямо как Семак в Зените.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:34
Блэт, вот как так - Слот ушёл и Фейеноорд не в попе?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:15
Влетели по полной и никаких оправданий быть не может
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:46
Да уж,позорное поражение,да еще всухую !!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:45
Если бы могли, то забили бы. А так результат на табло, и история не терпит сослагательного наклонения.
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