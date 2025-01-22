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Магуайр: «Играть за „Манчестер Юнайтед“ – огромная привилегия и честь»

вчера, 20:46

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр полагает, что отсутствие капитанской повязки на него не повлияло.

Я не стал бы связывать с этим свою форму – независимо от того, ношу капитанскую повязку или нет, я считаю себя лидером коллектива. Теперь у меня есть опыт, я здесь уже более пяти лет.

Знаю, что порой, когда играешь за этот клуб, бывает множество взлетов и падений, и каждый проигранный матч приковывает к футболистам пристальное внимание, они становятся мишенью – это неотъемлемая часть игры за эту команду.

Я смотрю на игроков из прошлого, таких как Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм – к ним было пристальное внимание, и они были звёздами мирового класса. Если они проходили через такое, то это может произойти с кем угодно. Играть за этот клуб – огромная привилегия и честь, и я бы не променял это ни на что другое.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:17
ок.
тогда покажите нам 5 супер победных матчей)) и докажите, что достойны носить футболку МЮ. только это, и больше ничего. и так всегда)))
shur
shur
вчера в 22:30
"....я считаю себя лидером коллектива !"

...это писец,а он как известно не лечится! Бедный МЮ!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:38
Всем нам очень повезло видеть его игру в живую!!))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:34
)))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:31
Классно "морозит".. 🤭❄️
Гость
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