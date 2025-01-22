Магуайр: «Играть за „Манчестер Юнайтед“ – огромная привилегия и честь»

Защитник «Манчестер Юнайтед» полагает, что отсутствие капитанской повязки на него не повлияло.

Я не стал бы связывать с этим свою форму – независимо от того, ношу капитанскую повязку или нет, я считаю себя лидером коллектива. Теперь у меня есть опыт, я здесь уже более пяти лет.

Знаю, что порой, когда играешь за этот клуб, бывает множество взлетов и падений, и каждый проигранный матч приковывает к футболистам пристальное внимание, они становятся мишенью – это неотъемлемая часть игры за эту команду.

Я смотрю на игроков из прошлого, таких как Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм – к ним было пристальное внимание, и они были звёздами мирового класса. Если они проходили через такое, то это может произойти с кем угодно. Играть за этот клуб – огромная привилегия и честь, и я бы не променял это ни на что другое.